The Washington Post: в доме Трампа искали секретные документы о ядерном оружии

В имении бывшего президента США Дональда Трампа агенты ФБР искали секретные документы о ядерном оружии, считают американские аналитики.

На этой неделе спецслужбы нагрянули в имение экс-лидера Америки с масштабным обыском.

"Секретные документы, связанные с ядерным оружием, были среди предметов, которые искали в имении Трампа", — цитирует анонимный источник в силовых структурах США The Washington Post.

Какие конкретно документы искали агенты и по какой причине, источники не уточнили.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что он считает обыск его имения незаконным и в них не было необходимости, так как политик якобы и так сотрудничал с действующими властями.