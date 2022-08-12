В имении бывшего президента США Дональда Трампа агенты ФБР искали секретные документы о ядерном оружии, считают американские аналитики.
На этой неделе спецслужбы нагрянули в имение экс-лидера Америки с масштабным обыском.
"Секретные документы, связанные с ядерным оружием, были среди предметов, которые искали в имении Трампа", — цитирует анонимный источник в силовых структурах США The Washington Post.
Какие конкретно документы искали агенты и по какой причине, источники не уточнили.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что он считает обыск его имения незаконным и в них не было необходимости, так как политик якобы и так сотрудничал с действующими властями.
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