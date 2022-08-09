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Дональд Трамп пожаловался на обыски ФБР в его резиденции Мар-а-Лаго

Мир

Экс-президент США Дональд Трамп посетовал на обыск в его резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. По словам политика, спецслужбы буквально заняли всю его резиденцию.

Дональд Трамп пожаловался на обыски ФБР в его резиденции Мар-а-Лаго

Как подчеркнул Трамп, его в это время в штате не было.

"После работы и сотрудничества с соответствующими правительственными учреждениями этот необъявленный налёт на мой дом не имел ни малейшей необходимости и не был уместен", — цитирует экс-президента Reuters. — Мой прекрасный дом, Мар-А-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, в настоящее время в осаде, он подвергся налёту и оккупирован большой группой агентов ФБР".

По какой конкретно причине к Трампу пришли с обыском, он не уточнил. Но подчеркнул, что это "несправедливо". Министерство юстиции США также отказалось от комментариев. Известно, что рейд сотрудников ФБР был нацелен на рабочие кабинеты экс-президента и личные помещения.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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