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Политолог: Украина состоит из шести разрозненных частей

Мир

Даже на Западе многие открыто говорят о том, что Украины в прежних границах уже не будет. Вправе ли Польша, Венгрия и Румыния претендовать на часть украинских земель; насколько противоречивые отношения связывают Варшаву и Киев, и что в этой ситуации может сделать Россия, рассказал Pravda.Ru доктор политических наук, профессор Александр Михайленко.

Политолог: Украина состоит из шести разрозненных частей

— Александр Николаевич, действительно ли Польша хочет создать на Украине подконтрольное прокси-государство?

— Значительная часть Украины длительный период была частью Польши. А историческая память — очень сильный фактор.

Если Украина распадётся, тот, кто посильнее, может взять себе часть развалившегося государства.

Украины в рамках недавних границ уже не будет. Крым, ДНР и ЛНР никогда уже не будут частью Украины. Возможно, и Харьковская область тоже. Причём, это возникло не в результате специальной военной операции. Председатель Верховной Рады Владимир Литвин сказал: "Украина хорошо скроена, но плохо сшита". Разные куски: Слобожанщина, Донбасс, Крым, Закарпатье, Волынь и прочее — не сшиты в одно целое и сейчас разваливаются.

В 1920-е годы решением Владимира Ильича Ленина Украине передали Донбасс. В 1939–1941 годы Украина получает Буковину, Закарпатье. Крым — в 1954 году. На Украине, как минимум, шесть частей, необъединённых в одно целое.

В Закарпатье большая часть — венгры, они хотят в Венгрию. В Буковине — румынский язык, в Черновцах. Волынь и Львов были частью Польши. Премьер-министр Польши недавно сказал, что его мать родилась в нынешнем Ивано-Франковске. В то время это был польский город.

Украина географически расположена очень выгодно, много ресурсов. Территория больше 600 тысяч кв. км — вторая страна в Европе после Франции.

Население (правда, сейчас 10 миллионов уехало оттуда) было 42 миллиона — это шестое место в Европе. Причём, население очень образованное, благодаря ещё советской системе образования. Так что для Польши Украина представляет интерес.

— Какие действия может предпринять Россия, чтобы повлиять на ситуацию?

— Была объявлена специальная военная операция — в интересах Украины, на самом деле. 22% населения Украины по переписи 1989 год — русские. Более 60% семей говорили дома на русском языке. Демократическое государство должно это поддерживать. А они запрещают русский язык. Поэтому Россия защищает:

  • Донбасс,
  • Херсон,
  • Запорожье.

Думаю, что этим не ограничится.

Во-вторых, денацификация, демилитаризация — очень важные направления. Тогда Украина стала бы дружественным нейтральным государством. Она стала бы дружественной и к Венгрии, с которой сейчас непростые отношения, и к Польше. Сейчас они улыбаются и жмут друг другу руки, но на самом деле там очень противоречивые отношения.

Вспомните "Тараса Бульбу" Гоголя, где один сын за Польшу, а второй — против неё. Это в культурном генотипе населения Польши и Украины.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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