Положение обязывает: Лукашенко захотел ответить Западу за Калининград

До сих пор участие Белоруссии в российской спецоперации на Украине было невнятным — Минск ограничился представлением своей территории для атаки на Киев в первые дни СВО.

Лукашенко заявил о готовности дать ответ за Калининград

Но Александр Лукашенко вдруг стал более "союзным" и от заявлений: "мы не будем втягиваться в войну" или "Белоруссию хотят втянуть в войну", заявил, по сути, о готовности участвовать в военных действиях.

На встрече с Владимиром Путиным 25 июня в Санкт-Петербурге, которую транслировал канал "Россия 24", президент Белоруссии:

выразил обеспокоенность действиями Польши и Литвы;

заявил, что запрет транзита в Калининград — " чем-то сродни объявлению какой-то войны";

предложил Путину принять зеркальные меры на действия Запада, в частности, на полеты авиации НАТО с ядерным оружием у границ Белоруссии, и разместить там ядерное оружие.

Президент РФ ответил, что это можно было бы сделать, потому что "в Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в шести странах-членах НАТО и для их применения подготовлено 257 самолетов".

Ядерный потенциал передаётся в рамках Союзного государства

Путин предложил "дооборудовать" в России белорусские самолеты СУ-25 под ядерные заряды, а в течение ближайших месяцев передать Минску комплексы "Искандер-М", "которые, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении".

Ранее Лукашенко заявлял о намерении приобрести в РФ системы С-400 и "Искандеры". Последние он назвал хорошим вооружением, "которое покрывает всю территорию Польши до Балтики, не говоря уже о прибалтийских государствах".

"И практически Украину за Киев. Я, упаси Бог, не намекаю ни на что, но чтобы понимали дальность стрельбы того оружия, которое у нас есть", — заявил Лукашенко.

Вероятно, смелость Лукашенко связана не только с успехами российской и союзных армий на фронте, а с заявлением Путина о том, что все вопросы по Союзному государству согласованы. Юридическое оформление этого статуса снимает вопросы о правомерности передачи ядерного оружия.

Дан сигнал Западу, что РФ и Белоруссия отныне действуют сообща, могут организовать блокаду Литвы и занять Сувалкский коридор — полоску земли между Литвой и Белоруссией длиной около 100 километров, которая могла бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью России.

На Украине заметили изменение ситуации

Накануне Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что массовый авиаудар по Черниговской, Сумской и Киевской областям был нанесен минувшей ночью с территории Белоруссии, и это первый такой случай.

По данным украинской разведки (скорее, американской), шесть самолетов Ту-22М3 выполнили пуски 12 крылатых ракет Х-22. В момент удара были в районе города Петриков, недалеко от Мозыря, примерно в 50-60 километрах от госграницы Украины. Взлетали они из аэропорта "Шайковка" Калужской области РФ.

Спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, сообщила "Страна", заявил, что Белоруссия сосредоточила у границ Украины около 4 тысяч военных.

"Вполне возможен вариант, что россияне могут быстро перекинуть на территорию Белоруссии дополнительные резервы и возможно подготовить наступление", — сообщил он.

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