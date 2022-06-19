Литва реанимировала идею "Сувалкинского коридора"

Литва, прикрываясь НАТО, будет душить Калининград в блокаде. Не исключено, что после завершения спецоперации на Украине обстановка вокруг российского эсклава будет накаляться.

Литва ограничила транзит российских грузов в Калининград

Литва объявила о частичном закрытии транзита российских грузовых поездов в Калининград. Причина — многие товары подпадают под санкции, введенные Европейским союзом (ЕС) в отношении России.

Новость озвучил губернатор области Антон Алиханов в своём Телеграм-канале. По его словам, Вильнюс грубо нарушил правила вступления в ЕС.

"Это (транзит) было обязательство ЕС и Прибалтики для признания РФ границ балтийских стран. Это и гуманитарный вопрос, попытка экономического удушения нашего региона", — заявил губернатор.

Он сообщил, что товары, затронутые этим решением, включают строительные материалы, цемент и металлопродукцию. Транзит нефтепродуктов не ограничен до 10 августа. Алиханов подчеркнул, что транзит перейдёт к паромному сообщению. Уже сейчас на линии Усть-Луга — Балтийск работают четыре парома, в сентябре ожидается выход на неё еще одного судна.

В Литве ждут разъяснений ЕС по транзиту в Калининград

Замминистра иностранных дел Мантас Адоменас в интервью радио LRT в субботу заявил, что Россия воспользуется случаем, чтобы "нагнетать обстановку".

"Безусловно, все новости, которые показывают какое-то недовольство Россией, набирают силу и нарастают. Такая информация в первую очередь полезна для нагнетания напряженности и изображения западных государств, враждебных русскому народу", — заявил Адоменас.

"В настоящее время мы ожидаем разъяснений от Еврокомиссии по поводу применения европейского санкционного режима к калининградскому коммерческому транзиту", — сказал замминистра.

Ответные меры РФ должны включать запрет на продажу Литве СПГ

Действия Литвы могут повлечь за собой серьезные осложнения вокруг Калининградской области. Законопроект депутата Евгения Фёдорова о нелегитимности признания Литвы становится всё более вероятным к принятию.

Сиюминутные ответные меры могут затронуть транспортный комплекс Прибалтики, предупредил Алиханов.

Кроме того, выяснилось, что Литва, отказавшись от российского трубопроводного газа, перешла на российский СПГ. На ПМЭФ выступил глава "Новатэка" Леонид Михельсон, который заявил, что Литва с Финляндией являются крупнейшими покупателями газа на предприятии, расположенном в порту Высоцк Ленинградской области.

Есть данные, что Литва начинает принимать сжиженный газ с СПГ-терминала в Калининградской области, работает на приём и СПГ-терминал в Клайпеде .

Литва воскресила дебаты о "Сувалкинском кордоре"

Полная блокада области — это казус белли. В российских военных Телеграмм-каналах обсуждается идея нанесения удара по Литве с целью пробития Сувалкинского сухопутного коридора от Белоруссии в Калининград.

Сувалкинский коридор — небольшая полоса литовской земли между Калининградской областью и Белоруссией. В случае войны, Россия легко может занять его, за несколько часов взяв в гигантский котёл три страны. Это известная задачка для НАТО, не имеющая решения, если только не "оторвать" Белоруссию от России. Сколько ни накачивай оборону стран Прибалтики, это лишь увеличивает риски.

Тем не менее, Литва сейчас активно обсуждает с НАТО постоянную дислокацию бригады (5 тыс. чел), чтобы усилить дислоцированный в Литве батальон (его численность доведена да 4 тыс.). Но Financial Times сообщила о том, что Берлин предлагает разместить бригаду НАТО не в Литве, а в Германии.

Бывший министр иностранных дел Антанас Валионис считает, что "нельзя быть слишком спокойным и уверенным", наблюдая украинские события. Он напомнил, что из руководителей стран-тяжеловесов ЕС (Макрон, Шольц, Драги), "двое постоянно звонят Путину, а один ( Драги) предложил план прекращения войны путем передачи части территории Украины русским.

"Семь десятилетий были успешными в сдерживании войны, но ситуация меняется. Военный потенциал НАТО значительно сократился с 1990 года, и сейчас продолжает сокращаться полным ходом", — сказал Валионис.

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