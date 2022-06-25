На Украине "под ружьё" загоняют уклонистов, женщин и заключённых

На фоне военного конфликта с Россией по всей Украине ведется широкомасштабная охота на призывников.

О новой "призывной" компании в Незалежной рассказал RT со ссылкой на собственный источник в ВСУ.

Напомню, всем украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было приказано оставаться в стране и воевать после того, как Россия начала свою спецоперацию в конце февраля.

По сведениям, полученным изданием, военным вербовщикам на Украине теперь разрешено раздавать людям уведомления о призыве не только по месту жительства, но и на улицах, в ресторанах, развлекательных заведениях и в любом другом месте.

"ВСУ нужна свежая рабочая сила, — цитирует RT слова неназванного сотрудника действующего призывного пункта в Киеве. — Уведомления о призыве "раздаются в общественных местах — все это знают. Это происходит в торговых центрах, зонах отдыха, заправочных станциях — неважно, где. Цель состоит в том, чтобы набрать как можно больше людей в военный резерв”.

Народ сопротивляется, как может

Показательна история, рассказанная одним из "призывников":

Мужчина из юго-восточной Запорожской области вспомнил, как его и его друга остановили на контрольно-пропускном пункте и сказали предъявить свои военные удостоверения, которых у них не было. Военные отпустили их только после того, как они дали расписку в том, что сразу же отправятся на вербовочные пункты и получат необходимые документы.

"Сейчас мы прячемся в маленькой деревне. Мы в основном сидим дома. О том, чтобы идти в город, и речи нет”, — сказал он журналистам, пояснив, что за "такое поведение" ему грозит уголовное преследование, но даже такая перспектива лучше отправки на фронт.

В Одессе местные жители, которые уклоняются от службы, создали специальный канал в Telegram, чтобы делиться данными в режиме реального времени о районах, где в городе раздаются уведомления о призыве.

Болезнь и неумение держать оружие — не поводы "откосить"

Состояние здоровья новобранцев, по-видимому, не слишком беспокоит власти Незалежной. Медицинское обследование будущих солдат включает только четырех врачей: хирурга, невролога, психиатра и офтальмолога. Никаких углубленных проверок не проводится. Врачи только задают вопросы, вот и все.

Новобранцы проходят самую базовую подготовку и в основном направляются в формирования территориальной обороны, предназначенные для выполнения обязанностей охраны в тылу. Но в последние недели появляется все больше сообщений о том, что такие подразделения направляются в Донбасс, чтобы противостоять наступающим российским войскам.

Женщины в армии

Согласно закону, который инициирован лично президентом Украины Владимиром Зеленским, украинские женщины, которые занимают определенные должности, теперь также должны встать на воинский учет, и им грозит штраф, если они этого не сделают.

Получение новой работы также стало невозможным для них без соответствующих документов с призывного пункта.

По закону этим женщинам могут быть назначены только гражданские должности в Министерстве обороны, но в некоторых частях Украины формируются женские добровольческие подразделения, которые будут отправляться на фронт. Мэр западного города Ивано-Франковска объявил в апреле, что местный женский батальон будет "сражаться вместе с мужчинами”.

О том, как солдаты-мужчины относятся к "боевым подругам", лаконично поведал советник главы ОП Алексей Арестович. Pravda. Ru рассказывала об этом здесь.

ВСУ активно пополняются зеками

Заключенные украинских тюрем также используются киевскими властями в качестве "боевых единиц". В конце мая министр юстиции страны объявил, что 363 осужденных были освобождены, чтобы присоединиться к действующей армии. Он настаивал, что заключенные прошли тщательный отбор, и "не представляют опасности".

Зачем это всё?

"Такая массовая призывная кампания связана с большими потерями, понесенными украинской армией, — пояснил RT военный эксперт полковник Виктор Баранец. — Контрактников и офицеров не хватает. Плюс — в ходе спецоперации было выведено из строя большое количество матерых нацистов. И те резервисты, которых сейчас отправляют в бой, не подходят для поставленных задач. Но, что более важно, нехватка людей наблюдается не только в вооруженных силах, но и в территориальной обороне. Вот почему даже женщин тоже призывают”.

Напомню, что ранее главный помощник Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что украинские военные ежедневно теряют от 100 до 200 военнослужащих в битве за Донбасс. Министр обороны Алексей Резников отказался назвать точное число киевских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, но выразил надежду, что эта цифра была ниже 100 000.

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