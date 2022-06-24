Одиозный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выступил с очередным скандальным заявлением. На этот раз он "прошёлся" по нравам, царящим в ВСУ в отношении женщин-военнослужащих.
Признав, что они "постоянно" подвергаются сексуальным домогательствам, Арестович пояснил этот факт тем, что "солдаты не принимают женщин за людей". И тому, по его словам, есть исторические предпосылки.
Выступая в эфире одного из Telegram-каналов, советник главы ОП заявил:
"Женщина в армии — это ужас. Тебя не держат за человека. Мало того, что есть проблемы гигиенического характера, так тебя пытаются сделать объектом сексуальных домогательств. Это постоянное давление, потому часто для мужчины там женщина — не человек. Это укоренившиеся вещи в традиции с тех пор, как женщин не пускали на Запорожскую сечь".
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