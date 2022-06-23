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Мир

Недавний скандал вокруг ЛГБТ-сообществ на Украине стал сигналом, что власти страны не разделяют "ценности Европы" и рискуют довести государство до раскола, заявили британские аналитики.

Spectator: гомофобные настроения в ОП Зеленского развалят Украину

Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал представителей ЛГБТ-движения "девиантными людьми" и выразил им сочувствие. Такое заявление представители сообщества восприняли как оскорбление и потребовали от официального Киева его увольнения. По мнению британских аналитиков, подобная позиция не только внесла раскол внутри Украины, но и сигнализирует о том, что Незалежная страна сомневается в "европейских ценностях".

"Дебаты о правах ЛГБТ наталкиваются на разлом в украинском обществе, как и во многих постсоветских странах. Опрос, проведённый в мае, показал, что только 24% украинцев поддерживают однополые браки по сравнению с 4% шесть лет назад", — считают аналитики Spectator.

Как подчеркнули авторы, теперь не только Арестович, но и весь Офис президента Незалежной теряет рейтинги среди немалого количества ЛГБТ-представителей. Кроме того, Европе стоит "прислушаться" к заявлениям, которые делают киевские власти.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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