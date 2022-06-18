Арестович: нам нужен наш русский язык, чтобы управлять распавшейся Россией

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в очередной раз шокировал широкую общественность — прежде всего "отечественную" — громким заявлением. Оказывается, он лично — противник проводимой властями страны политики украинизации.

По его словам, отказываться от русского языка нельзя ну прям никак, поскольку он (русский язык) возник на Украине, и является историческим для украинцев, наряду с мовой.

"Вопрос русского языка — это вопрос будущего Украины", — заявил советник главы Офиса президента в интервью Alpha Media.

Советник главы президентского Офиса, рассуждая о будущем Украины, говорит, что у она (в смысле, Незалежная) ещё не определилась, по какому из двух путей идти:

Путь 1 — "националистический" и "еврооптимистический".

По словам Арестовича — это путь "слияния с Европой". На нём Украина "становится чем-то типа Польши или Венгрии", навсегда теряет части территорий, вступает в ЕС и растворяется в "семье народов" Запада.

Путь 2 — Украина сохраняется в своих границах, поднимается, создаёт новый тип цивилизации и становится "администратором Восточной Европы, включая земли по Урал за счёт распада и дезинтеграции России".

И вот тут-то без русского языка ей никак не обойтись:

"Если Киев становится градом на холме и мы будем администрировать в том числе и распавшуюся Россию, то нам нужен будет в том или ином виде и русский язык и культура, потому что сложно администрировать, рассказывая русским, что они варвары, дикари и м…, и у нас тут всё запрещено", — поделился соображениями советник Ермака.