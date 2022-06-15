CNN: конфликт на Украине подошёл к критической точке

Западная разведка и военные чиновники считают, что российско-украинское столкновение подошло к некоей критической точке, которая может определить исход конфликта на долгосрочную перспективу.

Об этом со ссылкой на собственные источники в Пентагоне сообщает CNN, утверждая, что для западных правительств, которые бросили в топку помощи Незалежной интересы собственных экономик и опустошили оружейные склады, "решение" может быть "жёстким".

"Я думаю, что вот-вот будет достигнута точка, где та или иная сторона добьется успеха", — цитирует CNN слова некоего "высокопоставленного чиновника НАТО". — Либо русские доберутся до Славянска и Краматорска, либо украинцы всё же их остановят".

Как проинформировали издание инсайдеры, есть три вероятных сценария развития событий:

Русские продолжат укреплять свои позиции в двух ключевых восточных областях Украины. Противостояние зайдет в тупик, перейдя в долговременный кризис, что увеличит количество жертв с обеих сторон и окончательно истощит мировую экономику. Россия пересмотрят цели СВО и вообще её прекратят.

Первый вариант не нравится США, так как там уверены: восток Украины Россия превратит в плацдарм для продвижения вглубь страны и захвата новых территорий.

Второй вариант, говорят чиновники Пентагона, менее вероятен, потому что "у России больше людских ресурсов и она лучше оснащена технически". Оружие же, направляемое Украине, "опаздывает" на передовую из-за "неэффективно выстроенных линий снабжения ВСУ".

"Вероятность третьего варианта практически равна нулю, — считают "представители разведки США", поясняя, что "Россия будет бороться за какие-либо серьезные успехи и ей для этого даже не надо пока проводить полную мобилизацию".