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Польша отправит украинских уклонистов в Киев, "родину защищать"

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Польша решила помочь ВСУ, но не деньгами, как те хотели, а их же бойцами.

Польша отправит украинских уклонистов в Киев, "родину защищать"

Дело в том, что с начала спецоперации более 7 миллионов украинцев покинули страну, 4 миллиона приехали в Польшу. Среди них много мужчин, которые предпочитают "отсидеться на пособиях" вместо окопов.

Поляки не оценили такого развития событий и пообещали вернуть военнообязанных украинцев на родину, чтобы они пошли её защать. Депортация начнётся 27 июня. Власти дали 10 дней на то, чтобы гарные хлопцы покинули страну, иначе сами отправят их пополнять ряды украинской армии.

Польша уже предупреждала ранее, что не собирается оплачивать бездельникам комфортное проживание и тем пора, если хотят остаться в стране, начинать искать работу. Но беженцы, видимо, не поверили. И вот тут Варшаве как нельзя кстати пришлась просьба главы украинского МИДа о подкреплении. А кого посылать братьям по русофобии? Не своих же солдат, право слово...

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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