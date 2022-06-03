Военный аналитик Рожин оценил ход СВО на Украине: "Свои косяки надо исправлять"

Военный эксперт Борис Рожин, известный в Сети как Colonelcassad, оценил ход специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

В пятницу, 3 июня, исполнилось 100 дней с момента начала СВО. Конечно, говорить о каких-либо итогах до её завершения преждевременно, однако уже сейчас можно и нужно отмечать и обсуждать вопросы, возникающие со всей очевидностью в ходе реальных, а не учебных боевых действий. Военный аналитик Борис Рожин указал несколько таких моментов.

Быстрое завершение спецоперации

Расчёт на то, что спецоперация завершится быстро, не оправдался в силу отсутствия фактора внезапности. Противник заранее знал и готовился к боевым действиям. К тому же оказались очевидно неоправданными надежды на повторение "Крымского сценария".

Наблюдения последних дней показывают, что стратегия и тактика ведения боевых действий в мае сильно отличаются от февральских и мартовских. Это значит, что армия мирного времени адаптируется к текущим реалиям, отметил эксперт.

Надежды на старые украинские олигархические элиты

Надеяться на людей, связанных с украинской "Партией регионов", нельзя было и раньше, а теперь и подавно. В результате неверных предпосылок не было создано должного политического обеспечения операции, и платить за это пришлось в том числе кровью.

"Хватит цепляться за этот сгнивший труп!" — призвал Рожин.

Мобилизация ЛДНР

Мобилизация резервистов была проведена, однако в силу различных недоработок не было налажено нормального их снабжения. Решить эту проблему старается и государство, и волонтёры, однако лучше было бы это делать до начала боевых действий, а не во время их, подчеркнул аналитик.

Связь

У штатных систем радиосвязи обнаружились недостатки, плюс к этому — острая нехватка раций. Вдобавок оказалось, что к некоторым каналам связи имеется доступ у НАТО. Эту проблему также предстоит решать уже "на ходу".

Беспилотники

К началу спецоперации войска не успели обеспечить достаточным количеством разведывательных и ударных БПЛА. Запрос на квадрокоптеры до сих пор огромен. Эта проблема тоже решается уже в процессе, но очевидно, что дронов нужно больше в разы, уверен Борис Рожин.

Логистика

Практика показала, что много боевой техники было потеряно даже не из-за действий противника, а в силу проблем со своевременным подвозом ГСМ и запчастей. Эксперт считает необходимым серьёзно прокачать логистику с учётом ведения высокоинтенсивных боевых действий ограниченным контингентом.

Организация кризиса ГСМ в ВСУ

Аналитик уверен, что украинские НПЗ нужно было уничтожить ещё в марте. По его словам, это оказало бы серьёзное влияние и на ход боевых действий, и на общую ситуацию на Украине.

Логистика противника

Удары по транспортным коммуникациям противника в центральной и на западной Украине, как и в случае с нефтеперерабатывающими заводами, также следовало наносить ещё в марте. Сюда же относятся удары по мостам и подстанциям.

Фактор НАТО

Техническая разведка НАТО объективно превосходит российские технические возможности, особенно в части спутниковой разведки, и этими данными альянс делится с украинской стороной. Это привело к таким необязательным потерям, как крейсер "Москва", а также сказывалось на темпе и характере развития боевых операций.

Информационная война

В то время, когда противник уже имел полностью развёрнутые системы информационно-психологической войны, российская сторона вновь, как и в 2014 году, оказалась в положении догоняющей. К маю ситуация на информационном фронте более-менее выровнялась. Однако системы, заточенные под обеспечение боевых действий, следует готовить до их начала, подчеркнул аналитик.

Эксперт также отметил, что назвал лишь самые существенные проблемы, выявившиеся в ходе СВО на Украине. Как ранее сирийский опыт изменил российскую армию, так неизбежно изменит её и украинский опыт, и задача военного руководства — своевременно решать возникающие проблемы.

"Свои косяки надо исправлять, ценный опыт, связанный с изучением действий противника, надо аккумулировать и внедрять, чтобы облегчить достижение поставленных политическим руководством страны целей и пригодится в будущих войнах. Вы же не думаете, что это последняя война?" — резюмировал Борис Рожин.

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