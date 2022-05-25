Как Великобритания пытается спровоцировать польско-русские войны

Посол Российской Федерации, Сергей Андреев подвергся нападению 9 мая 2022 года в Варшаве и был облит какой-то похожей на кровь жидкостью во время возложения цветов к могилам советских солдат, погибших в боях за освобождение Польши во Второй мировой войне. Смешанная польско-украинская группировка, связанная с организациями Джорджа Сороса, призналась в нападении, но исторический опыт показывает, что это не единственная возможная зацепка этого дела. Тропы ведут в Лондон.

В ожидании войны

7 июня 1927 года в 8 часов 55 минут на перрон Центрального железнодорожного вокзала в Варшаве прибыл поезд. Посол СССР в Великобритании Аркадий Розенгольц, только что высланный из Лондона, возвращался в Москву, и это было его часовое ожидание пересадки. В соответствии с дипломатическим протоколом его сопровождал Петр Войков, полномочный министр Советского Союза в Польской Республике.

Дипломаты говорили о все более напряженной международной обстановке. Великобритания только что разорвала дипломатические отношения с Советами, не добившись от них ожидаемых торговых привилегий. Официально советское посольство обвинили в шпионаже, а британская пресса развернула масштабную международную кампанию против "агентов Москвы”. Принято было ожидать, что поляки, геополитически подчиненные Лондону, последуют за британцами. Новая польско-большевистская война казалась естественным началом очередной западной интервенции. История должна была разогнаться прямо с этого варшавского вокзала.

Одинокий стрелок…?

Молодой человек, никем не потревоженный, внезапно подошел к Волкову и Розенгольцу. Он сказал несколько слов и достал пистолет. Будто назло, польских полицаев рядом не было. Раздались выстрелы. Волков, старый революционер (между прочим, меньшевик), сам ответил огнем и после короткой перестрелки, смертельно раненный, рухнул прямо под ноги офицерам, бежавшим с большим опозданием. Он скончался через час в больнице, не приходя в сознание.

Арестованный стрелок не оказал сопротивления и представился Борисом Ковердой, которому еще не было и 20 лет. На следствии он утверждал, что действовал в сотрудничестве только с другими белоэмигрантами, которыми двигала исключительно воля к борьбе с большевизмом. Таким образом, суд над заговорщиками превратился в антисоветское пропагандистское шоу, чему способствовали широко распространенные слухи о якобы причастности Войкова к убийству царской семьи (что много лет спустя было окончательно сфальсифицировано историками).

Коверда вызвал всеобщее сочувствие, но, несмотря на защиту ведущих польских адвокатов, был приговорен к пожизненному заключению, затем измененному на 15 лет (из них он отсидел 10). Молодой россиянин успешно привлек внимание польского и международного общественного мнения, в то время как на реальном политическом уровне происходили куда более важные вещи.

Как спровоцировать русских

Чтобы объяснить, что произошло между Варшавой и Лондоном, следует вспомнить, что годом раньше, 12 мая 1926 года, в результате военного переворота в Польше была установлена военная диктатура маршала Юзефа Пилсудского, победителя войны с большевиками в 1920 году, считавшегося большим сторонником политики Великобритании и заклятым врагом России. Но, несмотря на это, казалось, ничего не шло так, как хотели англичане. Войков был убит сразу после того, как Пилсудский явно отказался снова идти на Киев.

"Я не стал победителем в одной войне с большевиками, чтобы потерпеть поражение в следующей”- грубо заявил Пилсудский в одном из интервью.

Отсюда, когда поляки, на удивление, не захотели нападать на Москву — может быть, удалось уговорить русских, чтобы те напали на Польшу?

В 1927 году у Польши все еще были неурегулированные пограничные отношения с Германией, которая только и ждала, чтобы вернуть себе Силезию, Гданьск и Померанию. Конечно, поляки воевали бы в одиночку, а возможно, и вместе с румынскими союзниками, потому что дипломатическая напряженность между англосаксами и Советами преследовала совершенно иные цели, чем "освобождение народов России от коммунизма”.

Это был просто бизнес стоимостью в миллиарды фунтов стерлингов и долларов. Эта война вот-вот должна была разразиться только потому, что была нужна кому-то на Западе. И Петру Войкову, и в каком-то смысле Борису Коверде было суждено стать лишь ее первыми жертвами. То, что получилось иначе, объясняется только крепкими нервами, мощной волей и геополитическим видением двух людей: Иосифа Сталина и Юзефа Пилсудского.

Тело Войкова было торжественно погребено у Кремлевской стены, а его имя в траурной раме и сегодня можно увидеть на мраморной доске в здании Министерства иностранных дел Российской Федерации. Польская сторона принесла извинения Москве, а сам виновный, как уже упоминалось, получил приговор, может быть, и не самый высший, но суровый.

Другие обстоятельства, в том числе возможные международные связи убийц и их вероятных заказчиков, не расследовались. По крайней мере, официально. Советская сторона приветствовала соболезнования, и, хотя восточная пресса спекулировала по поводу похода белополяков, дальнейших провокаций не было.

Вероломный Альбион

95 лет назад Великобритания разочаровалась в поляках и была вынуждена сдаться. В декабре 1929 года Великобритания и СССР возобновили дипломатические отношения, результатом чего стал ряд взаимовыгодных экономических соглашений. Возможно, чуть менее благоприятных, чем ожидал Лондон двумя годами ранее, но не все дипломатические действия должны быть успешными на 100%.

Урок поняли и в Варшаве. Следующие несколько лет стали периодом тайной дипломатии маршала Пилсудского, благодаря которой не только был окончательно подписан польско-советский пакт о ненападении в 1932 году, но и была создана система неформального общения со Сталиным. Конечно, после смерти Пилсудского в 1935 году все это было утрачено, в результате чего Польша, поддавшись последующим британским провокациям, попала под агрессию нацистской Германии. Но это уже другая история.

Нам точно неизвестно, кто вложил оружие в руку Коверды. Однако, так ли сложно догадаться, кто сегодня, спустя 95 лет, снова заинтересован в развязывании дипломатического, а затем и вооруженного конфликта между Варшавой и Москвой? Разве недостаточно ясны интересы, стоящие за провокациями, подобными той, что была на Дне Победы?

К сожалению, на этот раз у нас нет Пилсудского. И на Сталина тоже нельзя положиться. Мы должны разобраться с собой.

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