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Автор Ольга Лебедева

Профессор из США: офицеры НАТО в "Азовстали" могли быть убиты и изувечены "Азовом"*

Мир

Профессор международных отношений Питсбургского университета (США) не исключает, что в мариупольской "Азовстали" находились несколько офицеров НАТО, которых боевики нацбата "Азов"* убили, а затем изуродовали их тела, чтобы "избавить западные правительства от неловкости".

Профессор из США: офицеры НАТО в "Азовстали" могли быть убиты и изувечены "Азовом"*

Своим мнением Майкл Бреннер поделился в интервью Кевину Барретту, редактору портала Veterans Today.

По словам американского профессора, есть основания полагать, что на "Азовстали" находились не только иностранные наёмники — добровольцы, но и целые подразделения, "направленные на подмогу Киеву своими правительствами":

"В случае с отдельными добровольцами всё просто — их происхождение никого не волнует. А вот если вдруг выяснится, что там были целые подразделения, то последствия поставили бы крест на будущих дипломатических отношениях как внутри Украины, так и между Россией и Западом", — пояснил Бреннер.

А убивать-то зачем?

Политолог особо подчеркнул, что вариант массовой сдачи в плен "защитников Азовстали" не рассматривался так долго, вероятно, как раз из-за "офицеров НАТО", ибо западные правительства и/или руководство альянса опасались разоблачения. "Лицо терять не хотели".

"И когда стало понятно, что в плен сдаваться придётся, а значит, русские будут просеивать тех, кто выходит и получат неопровержимые — живые — доказательства присутствия НАТОвских подразделений — это станет убийственным козырем Москвы", — сказал Бреннер, предположив, что "какие бы западные военные ни скрывались в промышленном комплексе "Азовсталь", они, скорее всего, мертвы. Убиты бригадой "Азов"* и другими связанными с ней неонацистскими группами и утилизированы таким образом, чтобы их тела не могли быть обнаружены или идентифицированы".

По мнению американца, такой приказ вполне мог быть отдан, "чтобы избавить западные правительства от политических издержек, которые последовали бы, если бы было задокументировано, что они были воюющими сторонами в конфликте":

"Во всяком случае, решение об устранении неуклюжих западных помощников могло быть принято безжалостными фашистскими лидерами, которые управляли делами на "Азовстали" без оглядки на желания киевских персонажей Зеленского".

Теперь всё шито-крыто

Если версия американского профессора верна, то тайна подземелий "Азовстали" соблюдена без шансов быть раскрытой:

"Есть ли шанс, что русские могут просеять обломки в поисках улик, которые могли бы доказать присутствие какого-то известного западного военного? Невероятно. Эти трупы, скорее всего, уничтожены, а Москва не имеет доступа к базам данных ДНК западных военных учреждений", — считает питсбургский международник.

В качестве объяснения свой версии событий на "Азовстали" он напоминает, что "бандеровцы являются кем угодно, но не сентименталистами — не больше, чем группа Байдена, которая хладнокровно использует украинцев в качестве пушечного мяса в своей войне против Путина".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

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