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Автор Юлиана Смирнова

Украинские СМИ начали избегать упоминаний Мариуполя и "Азовстали"

Мир

Киевские власти продолжают свою информационную войну, в ходе которой не стесняются рассказывать ложную и бездоказательную информацию, а также создавать фейковые новости.

Украинские СМИ начали избегать упоминаний Мариуполя и "Азовстали"

На Украине "икона демократии" Владимир Зеленский ввёл единую сетку телевизионного вещания. Теперь на Незалежной есть только один новостной канал, который полностью контролируется властями.

Только за вчерашний день укропропагандисты рассказали о "непригодных" к боям российских вертолётах-Ка-52 "Аллигатор" которые, по их словам, должны разваливаться на лету, об уничтожении системы борьбы с беспилотниками с помощью дрона ВСУ, о пущенном "партизанами" под откос русском бронепоезде неизвестной конструкции, а также о неком восстании подразделения ВС России, которое якобы отказалось выполнять приказы командования.

"Примечательно то, что свои короткие заметки о "великих перемогах" украинские авторы совершенно не снабжают фотографиями или кадрами с места событий. Точнее сказать, фотоматериалов в публикациях предостаточно, однако они несут лишь иллюстративный характер", — пишут авторы издания "Военное дело".

Отмечается, что между новостями о "победах" идёт информация и о "великолепной западной технике", которая уже совсем скоро поступит на вооружение ВСУ. Пропагандисты в Киеве привыкли использовать довольно странную доказательную базу. Например, о "непригодных" к боям российских вертолётах-Ка-52 им рассказал некий американский авиатор. А вот об отказе российских военных выполнять приказы командования СМИ сообщили в Главном управлении военной разведки Украины.

"То самое управление, которое, если верить журналистам Незалежной, не стесняется сливать в СМИ якобы перехваченные переговоры россиян, которые на самом деле монтируются в редакции пропагандистской прессы с помощью простого смартфона", — пишет "Военное дело".

Новость об успешном испытании лазерного оружия РФ также не обошли стороной. "Военное дело" сообщает, что, по мнению украинской прессы, Россия не могла создать такого оружия. Почему? Потому что чиновники украли все деньги на его разработку. Но уже через полтора абзаца они всё-таки признались, что "какой-то" "Пересвет" у России всё же есть.

Зачем это нужно Украине? Киев пытается сместить внимание граждан с "Азовстали". Власти Украины не хотят, чтобы об этой сдаче в плен вообще говорили. Для них это огромный позор, и они пойдут на всё, чтобы сменить фокус внимания граждан, которым каждый день рассказывали сказки о великих "защитниках" Мариуполя. Надеясь на помощь Запада, Киев до последнего говорил, что боевики смогут каким-то образом спастись с территории завода. Однако многие нашли своё спасение лишь в плену.

"Судя по текстам, украинским пропагандистам строго настрого запретили упоминать про мариупольскую катастрофу, а слова "Азовсталь" и "Мариуполь" вообще исключили из лексикона", — отмечают авторы издания "Военное дело".

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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