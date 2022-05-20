EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Страсти в Армении накаляются: оппозиция переходит к плану Б

Мир

Сегодня протестное движение в Армении вышло на новый "агрессивный" уровень.

Страсти в Армении накаляются: оппозиция переходит к плану Б

Протестующие, требующие отставки премьера Николы Пашиняна, окружили резиденцию президента Армении и гостиницу Marriott Armenia Hotel, где проходит форум "по вопросам демократии", организованный неправительственной организацией Freedom House, штаб которой расположен в США.

На "первой точке" толпа собралась в знак протеста против встречи Пашиняна с президентом Литвы. Как сообщают местные Telegram-каналы, протестующие настроены настолько агрессивно, что даже кортеж Гитанаса Науседы был освистан. При этом протестующие скандировали: "Позор" и "Никол — предатель". Реакции от охраны кортежа не последовало.

На "второй точке" демонстранты выражали недовольство встречей всё того же Пашиняна с послом США в Ереване Линн Трейси, которая была приглашённым гостем на форуме "Армянская демократия". 

Здесь скандировали "Армения без Трейси", "Уходи, Трейси", "Позор" и уже традиционное — "Армения без Никола".

То есть, оппозиция проводит свои акции строго по заранее составленному плану. И если раньше всё ограничивалось перекрытыми для движения городскими магистралями, то сейчас, похоже, переходят к некоему плану "Б", анонсированному ранее одним из лидеров оппозиции - Ишханом Сагателяном, вице-спикером парламента от оппозиционного блока "Армения", который предупредил прямо:

"20 мая тактика протестов изменится, акции неповиновения будут проходить в другом формате".

Что значит "новый формат" протестов

В среду Сагателян заявил, что лидеры оппозиции хотели бы обсудить политическую ситуацию в стране и поделиться своим видением её с послами США и стран ЕС. А ранее палаточный городок, который противники Пашиняна устанавливали в центре Еревана, вызвал у многих ереванцев аналогии с киевским Майданом.

Возникает логичный, хоть и тривиальный вопрос: что бы это значило? Чего на самом деле хочет оппозиция? Насколько велики её шансы на успех?

По мнению Александра Маркарова, директора армянского филиала Института стран СНГ, новые заявления оппозиции — всего лишь очередное доказательство того, что Армения, "в принципе, разделена и в обществе есть определенная поляризация". Однако, аналогии между акциями гражданского неповиновения в Ереване и Майданом в Киеве проводить не стоит, поскольку причины у них всё же разные.

"В Армении основной причиной протестного движения и консолидации оппозиции стали вопросы, связанные с обеспечением безопасности страны и несогласием с той политикой относительно арцахского (нагорно-карабахского) вопроса, которую проводит нынешнее правительство, — пояснил Маркаров в интервью Pravda. Ru. — На сегодняшний день оппозиция как парламентская, так и непарламентская уже в течение почти трех недель проводит акции гражданского неповиновения в основном в Ереване, которые к концу сопровождаются демонстрациями по городу, тем самым пытаясь представить свое несогласие с внешней политикой, связанной с решением арцахского вопроса, с внешней политикой касательно армяно-азербайджанских взаимоотношений и с внешней политикой касательно армяно-турецкого сближения и тех условий, которые теоретически турецкая сторона может ставить по вопросу восстановления дипломатических отношений.

И главное, чего они хотят — сместить Пашиняна".

То есть, по словам политолога, главное "зло" для Армении с точки зрения оппозиции — это нынешний премьер. Как только он уйдёт, протесты прекратятся. Но, подчёркивает Маркаров, на сегодняшний день не видно, удастся ли оппозиции добиться других целей, которые она поставила перед собой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Повторит ли Армения судьбу Украины?
Куратор: Любовь Степушова
Темы ереван армения протесты
Sberbank
Новости
Рудковская не собирается экономить, даже имея финансовые проблемы из-за санкций
Байден перепутал имя лидера Южной Кореи
Халява кончается: Чехия отменяет пособия для беженцев с Украины
В Москве пройдёт ЗОЖ-выставка Veg-Life Expo
G7: мы продолжим изоляцию Москвы и Минска от мировой экономики
Куксенкова: Волына покинул территорию "Азовстали" и сдался в плен
В банкоматах ЛНР и ДНР можно снимать деньги с российских карт
В Чехии отстранили доцента из-за чтения на лекции словацкой книги о Евромайдане
Лукашенко преподал детям мастер-класс по правильному открыванию сока
Украинские боевики заминировали семью в подвале в пригороде Северодонецка
Популярное
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.

Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
DP: солдаты США не собираются жертвовать собой ради Польши в конфликте с РФ
Силовые структуры
Замкомандира "Азова"* Паламар заявил, что не выходил с "Азовстали"
Любовь Степушова Русских на Украине не будет, если не уничтожить киевский режим Любовь Степушова Людмила Черткова Сдача Паламара в плен стала "Калиной Шрёдингера" Людмила Черткова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер
Общество
Земфира презентовала клип на песню "Мясо" про Мариуполь
Мир. Новости мира
ВЗГЛЯД: российская артиллерия проламывает оборону ВС Украины
Липовой: ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданского населения
Мир. Новости мира
Липовой: ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданского населения
Последние материалы
В Германии пытаются оценить степень заразности завезённой в ЕС оспы обезьян
Зверев: "Риск прихода в РФ оспы обезьян минимален"
Русских на Украине не будет, если не уничтожить киевский режим
В Молдавии расследуют факты хищения военной помощи США
На Украине создали петицию по переименованию улиц Пушкина в честь Стивена Кинга
Лётчик Попов: Россия оттачивает военную мощь ВС РФ во время СВО на Украине
11 новых случаев оспы обезьян зафиксировано в Великобритании
На Украине погиб доброволец из Карелии
Биолог Якутенко: оспа обезьян может вызвать новую пандемию в мире
Страсти в Армении накаляются: оппозиция переходит к плану Б
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников