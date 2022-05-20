Страсти в Армении накаляются: оппозиция переходит к плану Б

Сегодня протестное движение в Армении вышло на новый "агрессивный" уровень.

Протестующие, требующие отставки премьера Николы Пашиняна, окружили резиденцию президента Армении и гостиницу Marriott Armenia Hotel, где проходит форум "по вопросам демократии", организованный неправительственной организацией Freedom House, штаб которой расположен в США.

На "первой точке" толпа собралась в знак протеста против встречи Пашиняна с президентом Литвы. Как сообщают местные Telegram-каналы, протестующие настроены настолько агрессивно, что даже кортеж Гитанаса Науседы был освистан. При этом протестующие скандировали: "Позор" и "Никол — предатель". Реакции от охраны кортежа не последовало.

На "второй точке" демонстранты выражали недовольство встречей всё того же Пашиняна с послом США в Ереване Линн Трейси, которая была приглашённым гостем на форуме "Армянская демократия".

Здесь скандировали "Армения без Трейси", "Уходи, Трейси", "Позор" и уже традиционное — "Армения без Никола".

То есть, оппозиция проводит свои акции строго по заранее составленному плану. И если раньше всё ограничивалось перекрытыми для движения городскими магистралями, то сейчас, похоже, переходят к некоему плану "Б", анонсированному ранее одним из лидеров оппозиции - Ишханом Сагателяном, вице-спикером парламента от оппозиционного блока "Армения", который предупредил прямо:

"20 мая тактика протестов изменится, акции неповиновения будут проходить в другом формате".

Что значит "новый формат" протестов

В среду Сагателян заявил, что лидеры оппозиции хотели бы обсудить политическую ситуацию в стране и поделиться своим видением её с послами США и стран ЕС. А ранее палаточный городок, который противники Пашиняна устанавливали в центре Еревана, вызвал у многих ереванцев аналогии с киевским Майданом.

Возникает логичный, хоть и тривиальный вопрос: что бы это значило? Чего на самом деле хочет оппозиция? Насколько велики её шансы на успех?

По мнению Александра Маркарова, директора армянского филиала Института стран СНГ, новые заявления оппозиции — всего лишь очередное доказательство того, что Армения, "в принципе, разделена и в обществе есть определенная поляризация". Однако, аналогии между акциями гражданского неповиновения в Ереване и Майданом в Киеве проводить не стоит, поскольку причины у них всё же разные.

"В Армении основной причиной протестного движения и консолидации оппозиции стали вопросы, связанные с обеспечением безопасности страны и несогласием с той политикой относительно арцахского (нагорно-карабахского) вопроса, которую проводит нынешнее правительство, — пояснил Маркаров в интервью Pravda. Ru. — На сегодняшний день оппозиция как парламентская, так и непарламентская уже в течение почти трех недель проводит акции гражданского неповиновения в основном в Ереване, которые к концу сопровождаются демонстрациями по городу, тем самым пытаясь представить свое несогласие с внешней политикой, связанной с решением арцахского вопроса, с внешней политикой касательно армяно-азербайджанских взаимоотношений и с внешней политикой касательно армяно-турецкого сближения и тех условий, которые теоретически турецкая сторона может ставить по вопросу восстановления дипломатических отношений. И главное, чего они хотят — сместить Пашиняна".

То есть, по словам политолога, главное "зло" для Армении с точки зрения оппозиции — это нынешний премьер. Как только он уйдёт, протесты прекратятся. Но, подчёркивает Маркаров, на сегодняшний день не видно, удастся ли оппозиции добиться других целей, которые она поставила перед собой.

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