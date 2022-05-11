Эксперты перечислили, какие территории могут присоединиться к России

В 2022–2023 годах в составе России могут появиться новые регионы — это бывший юг Украины, Южная Осетия, а также Приднестровье (в случае, если Молдавия и Румыния решат силой "решить приднестровский вопрос). Присоединения Белоруссии "де юре" не будет, но Союзное государство РФ и РБ будет мало чем отличаться от единого.

Об этом заявляют эксперты и чиновники, отвечая на вопрос о том, какие республики могут быть присоединены Россией.

"У меня нет сомнений, что освобождённые территории юга бывшей Украины станут ещё одним регионом России", — рассказал вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

"Херсонская область, как и ДНР, ЛНР, а также минимум часть Запорожья войдут в состав РФ как республика Новороссия, либо как отдельные регионы РФ — республики, области или края. Новые территории России, безусловно, будут в полной мере защищаться нашей страной, в том числе мощью ядерного оружия", — сказал Pravda.Ru источник в руководстве ЮФО.

"Поддержка самой идеи вступления в состав России у народа Южной Осетии и у большинства политических сил республики очень высокая. Почти все политические силы региона солидарны в отношении к России. Переоценить российское участие в истории с выживанием страны невозможно", — заявлял в интервью "Лента.ру" политолог Александр Асафов.

В свою очередь, российские депутаты допускают срочное признание Россией независимости Приднестровья.

"Приднестровцы — наши граждане. Они хотят того же, что желают и ДНР с ЛНР, и Южная Осетия", — заявлял депутат Виктор Водолацкий.

При этом глава Приднестровья Вадим Красносельский отмечал: первым делом ПМР нужна независимость, а не вхождение "сразу" в состав России. Но ведь можно и не сразу!

"Абсолютно точно Россия не будет каким-либо образом "присоединять" Казахстан, несмотря на мечты диванных турбонационалистов в нашей стране. Отношения с Казахстаном, пусть и не без огрехов, сложились, удобны и выгодны для обеих стран, особенно если власти Казахстана окончательно "додавят" так называемых мамбетов-русофобов", — поделился в интервью Pravda.Ru словацкий политолог Дмитрий Кауш.

"Белоруссию не нужно и присоединять, уровень военно-политической и экономической интеграции высочайший, границы прозрачны, роуминг отменён, почти совместные вооружённые силы и экономика, связанное производство, обсуждается единый центр эмиссии (рубля. — Ред.)", — добавил он.

"Абхазия признана Россией, но хочет быть сама по себе. Южная Осетия, уверен, в течение года войдёт в состав РФ. Думаю, к России присоединят(ся) Херсонская республика точно, Донецкая и Луганские республики, возможно, часть или вся Запорожская область. Про Одесскую и Херсонскую я бы пока посмотрел, не спешил давать прогнозы", — заключил эксперт.

Кстати, ещё до начала СВО украинский генерал-лейтенант Михаил Забродский в эфире "Еспресо-ТВ" возмущался, что присоединиться к России хотят "в Харькове, Одессе и других городах Левобережья, где много сторонников Новороссии в составе России".

Итого, по мнению чиновников и политологов, будут присоединены и войдут в состав России в ближайшее время:

Донецкая республика,

Луганская республика,

Херсонская республика,

Южная Осетия,

Запорожская область (часть или вся),

Харьковская, Николаевская, Днепропетровская, Одесская области (под вопросом, по итогам СВО),

Приднестровье (в случае атаки Румынией и Молдавией),

Белоруссия (фактически, без юридического оформления).

Напомним, что во времена существования СССР все перечисленные регионы входили в состав советской сверхдержавы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен