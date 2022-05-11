EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Эксперты перечислили, какие территории могут присоединиться к России

Мир » Бывший СССР

В 2022–2023 годах в составе России могут появиться новые регионы — это бывший юг Украины, Южная Осетия, а также Приднестровье (в случае, если Молдавия и Румыния решат силой "решить приднестровский вопрос). Присоединения Белоруссии "де юре" не будет, но Союзное государство РФ и РБ будет мало чем отличаться от единого.

Эксперты перечислили, какие территории могут присоединиться к России

Об этом заявляют эксперты и чиновники, отвечая на вопрос о том, какие республики могут быть присоединены Россией.

"У меня нет сомнений, что освобождённые территории юга бывшей Украины станут ещё одним регионом России", — рассказал вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

"Херсонская область, как и ДНР, ЛНР, а также минимум часть Запорожья войдут в состав РФ как республика Новороссия, либо как отдельные регионы РФ — республики, области или края. Новые территории России, безусловно, будут в полной мере защищаться нашей страной, в том числе мощью ядерного оружия", — сказал Pravda.Ru источник в руководстве ЮФО.

"Поддержка самой идеи вступления в состав России у народа Южной Осетии и у большинства политических сил республики очень высокая. Почти все политические силы региона солидарны в отношении к России. Переоценить российское участие в истории с выживанием страны невозможно", — заявлял в интервью "Лента.ру" политолог Александр Асафов.

В свою очередь, российские депутаты допускают срочное признание Россией независимости Приднестровья.

"Приднестровцы — наши граждане. Они хотят того же, что желают и ДНР с ЛНР, и Южная Осетия", — заявлял депутат Виктор Водолацкий.

При этом глава Приднестровья Вадим Красносельский отмечал: первым делом ПМР нужна независимость, а не вхождение "сразу" в состав России. Но ведь можно и не сразу!

"Абсолютно точно Россия не будет каким-либо образом "присоединять" Казахстан, несмотря на мечты диванных турбонационалистов в нашей стране. Отношения с Казахстаном, пусть и не без огрехов, сложились, удобны и выгодны для обеих стран, особенно если власти Казахстана окончательно "додавят" так называемых мамбетов-русофобов", — поделился в интервью Pravda.Ru словацкий политолог Дмитрий Кауш.

"Белоруссию не нужно и присоединять, уровень военно-политической и экономической интеграции высочайший, границы прозрачны, роуминг отменён, почти совместные вооружённые силы и экономика, связанное производство, обсуждается единый центр эмиссии (рубля. — Ред.)", — добавил он.

"Абхазия признана Россией, но хочет быть сама по себе. Южная Осетия, уверен, в течение года войдёт в состав РФ. Думаю, к России присоединят(ся) Херсонская республика точно, Донецкая и Луганские республики, возможно, часть или вся Запорожская область. Про Одесскую и Херсонскую я бы пока посмотрел, не спешил давать прогнозы", — заключил эксперт.

Кстати, ещё до начала СВО украинский генерал-лейтенант Михаил Забродский в эфире "Еспресо-ТВ" возмущался, что присоединиться к России хотят "в Харькове, Одессе и других городах Левобережья, где много сторонников Новороссии в составе России".

Итого, по мнению чиновников и политологов, будут присоединены и войдут в состав России в ближайшее время:

  • Донецкая республика,
  • Луганская республика,
  • Херсонская республика,
  • Южная Осетия,
  • Запорожская область (часть или вся),
  • Харьковская, Николаевская, Днепропетровская, Одесская области (под вопросом, по итогам СВО),
  • Приднестровье (в случае атаки Румынией и Молдавией),
  • Белоруссия (фактически, без юридического оформления).

Напомним, что во времена существования СССР все перечисленные регионы входили в состав советской сверхдержавы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Путин проговорился о присоединении Украины в 2021 году
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы ссср украина белоруссия южная осетия приднестровье михаил забродский вадим красносельский
Sberbank
Новости
Знатока "Что? Где? Когда?" Аскерова объявили в розыск
Киев грозит Газпрому судом в случае отказа от оплаты транзита: "Качай или плати"
RusVesna: опубликованы кадры погрузки 155-мм гаубиц M777 США для ВС Украины
Кива: СБУ приказано "отработать" всех, кто посмел обратиться к Зеленскому
Пекло для "Азова": боевик вылез из бункера и показал "нечеловеческие условия"
ФСБ заявила о предотвращении теракта против российских военных в Калининграде
Кнутов: боевые корабли ВМФ РФ не оставят шансов противокорабельным ракетам НАТО
Politico: Кулеба выдвинул ультиматум России для выхода из конфликта на Украине
Украина вышла в финал" Евровидения"
Путин поздравил Пушилина с Днём ДНР: "Общими усилиями мы сможем одержать победу"
Популярное
Силовые структуры
Спецназ ДНР нанёс ракетный удар по месту сбора полуголых боевиков ВСУ

Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".

Спецназ ДНР нанёс ракетный удар по месту сбора полуголых боевиков ВСУ
Белоруссия в рамках проверки развернула силы спецопераций на Южном направлении
Силовые структуры
Белоруссия в рамках проверки развернула силы спецопераций на Южном направлении
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ вынуждает ВСУ бросать позиции на Лиманском направлении
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: оппоненты Зеленского попытаются сменить власть на Украине
Любовь Степушова Одесса и остров Змеиный - сегодня главные цели СВО РФ Любовь Степушова Игорь Буккер Карин Жан-Пьер: новый голос Белого дома Игорь Буккер Усам Оздемиров Шестой пакет санкций может погубить Европу Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Шеф военной разведки США назвал "патовой" ситуацию в зоне боёв на Украине
Силовые структуры
Бойцов ВСУ заподозрили в передаче данных ВС РФ после провала около Северодонецка
В Киеве паника: группировку ВСУ в Донбассе окружают с пяти сторон
Силовые структуры
В Киеве паника: группировку ВСУ в Донбассе окружают с пяти сторон
Последние материалы
Знатока "Что? Где? Когда?" Аскерова объявили в розыск
Киев грозит Газпрому судом в случае отказа от оплаты транзита: "Качай или плати"
RusVesna: опубликованы кадры погрузки 155-мм гаубиц M777 США для ВС Украины
Кива: СБУ приказано "отработать" всех, кто посмел обратиться к Зеленскому
Пекло для "Азова": боевик вылез из бункера и показал "нечеловеческие условия"
Эксперты перечислили, какие территории могут присоединиться к России
ФСБ заявила о предотвращении теракта против российских военных в Калининграде
Кнутов: боевые корабли ВМФ РФ не оставят шансов противокорабельным ракетам НАТО
Politico: Кулеба выдвинул ультиматум России для выхода из конфликта на Украине
Украина вышла в финал" Евровидения"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников