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Автор Антон Куликов

Почему Байден устроил разнос спецслужбам

Мир

Директор ЦРУ Уильям Бернс назвал "безответственными и рискованными" утечки о передаче разведывательных данных Украине. Об этом он заявил спустя несколько часов после того, как президент США Джо Байден лично обзвонил руководителей спецслужб, потребовав не допускать утечек информации.

Почему Байден устроил разнос спецслужбам

Напомним, ранее в Вашингтоне неоднократно заявляли, что делятся с Украиной разведданными, причём едва ли не в режиме реального времени. Правда, не конкретизировали, как именно выстроен процесс и какие данные передают.

Но на этой неделе в американской прессе стали появляться некоторые подробности. Из-за которых заволновались и в Белом доме, и в Пентагоне.

Сначала, если верить сообщениям прессы, появились информация о том, что США якобы передают Украине информацию о высокопоставленных российских офицерах. В Пентагоне поспешили эту информацию опровергнуть.

Следом появились публикации, что Вашингтон передал данные о ракетном крейсере "Москва". Но при этом подчёркивалось, что американцы не принимали участие в решении об атаке на крейсер. Однако в Пентагоне опровергли и эту информацию.

Судя по всему, такие новости явно не пришлись по вкусу Белому дому. Опять-таки, если верить прессе — в данном случае телеканалу NBC — президент США Джо Байден лично обзвонил руководство американских спецслужб и потребовал не "сливать" данные в СМИ. Разговор на эту тему якобы состоялся с министром обороны Ллойдом Остином, директором ЦРУ Уильямом Бернсом и главой национальной разведки Аврил Хейнс.

Если верить NBC, Байден заявил, что утечки о сотрудничестве американской разведки с украинцами "должны прекратиться", поскольку они "мешают нашим целям".

А вот что заявил после этого глава ЦРУ: "Я абсолютно согласен с тем, что это безответственно. Это очень рискованно. Опасно, когда люди слишком много говорят, будь то утечка информации в частной беседе или публичное обсуждение конкретных вопросов, касающихся разведки".

Об этом Уильям Бернс сказал в рамках дискуссии, организованной на площадке газеты Financial Times. Хотя это и не подтверждает, что разговор с президентом имел место быть. Но с другой стороны, и не опровергает.

В общем, с одной стороны в Вашингтоне постоянно подчёркивают, что будут продолжать поставки вооружений Украине. И каждый раз делают событие из того, как Байден подписывает документ об очередном пакете "помощи".

С другой стороны, в Белом доме не хотят показывать, что вовлечены в нынешние события куда больше, нежели сами декларируют. Но оговоримся ещё раз, судить об этом можно в основном по сообщениям американской прессы. По которым довольно сложно составить реальную картину того, как на самом деле обстоят дела.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы джо байден уильям бернс
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