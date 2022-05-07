Почему Байден устроил разнос спецслужбам

Директор ЦРУ Уильям Бернс назвал "безответственными и рискованными" утечки о передаче разведывательных данных Украине. Об этом он заявил спустя несколько часов после того, как президент США Джо Байден лично обзвонил руководителей спецслужб, потребовав не допускать утечек информации.

Напомним, ранее в Вашингтоне неоднократно заявляли, что делятся с Украиной разведданными, причём едва ли не в режиме реального времени. Правда, не конкретизировали, как именно выстроен процесс и какие данные передают.

Но на этой неделе в американской прессе стали появляться некоторые подробности. Из-за которых заволновались и в Белом доме, и в Пентагоне.

Сначала, если верить сообщениям прессы, появились информация о том, что США якобы передают Украине информацию о высокопоставленных российских офицерах. В Пентагоне поспешили эту информацию опровергнуть.

Следом появились публикации, что Вашингтон передал данные о ракетном крейсере "Москва". Но при этом подчёркивалось, что американцы не принимали участие в решении об атаке на крейсер. Однако в Пентагоне опровергли и эту информацию.

Судя по всему, такие новости явно не пришлись по вкусу Белому дому. Опять-таки, если верить прессе — в данном случае телеканалу NBC — президент США Джо Байден лично обзвонил руководство американских спецслужб и потребовал не "сливать" данные в СМИ. Разговор на эту тему якобы состоялся с министром обороны Ллойдом Остином, директором ЦРУ Уильямом Бернсом и главой национальной разведки Аврил Хейнс.

Если верить NBC, Байден заявил, что утечки о сотрудничестве американской разведки с украинцами "должны прекратиться", поскольку они "мешают нашим целям".

А вот что заявил после этого глава ЦРУ: "Я абсолютно согласен с тем, что это безответственно. Это очень рискованно. Опасно, когда люди слишком много говорят, будь то утечка информации в частной беседе или публичное обсуждение конкретных вопросов, касающихся разведки".

Об этом Уильям Бернс сказал в рамках дискуссии, организованной на площадке газеты Financial Times. Хотя это и не подтверждает, что разговор с президентом имел место быть. Но с другой стороны, и не опровергает.

В общем, с одной стороны в Вашингтоне постоянно подчёркивают, что будут продолжать поставки вооружений Украине. И каждый раз делают событие из того, как Байден подписывает документ об очередном пакете "помощи".

С другой стороны, в Белом доме не хотят показывать, что вовлечены в нынешние события куда больше, нежели сами декларируют. Но оговоримся ещё раз, судить об этом можно в основном по сообщениям американской прессы. По которым довольно сложно составить реальную картину того, как на самом деле обстоят дела.