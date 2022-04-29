Китай потребовал от США и НАТО "не соваться на Тайвань"

Пекин осудил заявления Лондона и Вашингтона о необходимости вооружать Тайвань, указав, что такие разговоры подпитывают сепаратизм на спорном острове и идут вразрез с политикой "одного Китая".

Напомним, на это неделе глава МИД Великобритании Лиз Трасс и госсекретарь США Энтони Блинкен выступили в поддержку отправки оружия на Тайвань.

"Мы отвергаем заявление госсекретаря Блинкена на слушаниях в Конгрессе 26 апреля о том, что администрация полна решимости убедиться, что Тайвань имеет все необходимые средства для защиты от любой потенциальной агрессии”, — написал в четверг в Твиттере глава информационного отдела Министерства иностранных дел Китая Се Юнцзюнь.

Ранее пресс-секретарь МИД КНР Ван Вэньбинь озвучил "суровое предупреждение для американской стороны":

"Историческая тенденция воссоединения Китая не может быть сдержана, и принцип одного Китая — это то, что лежит в основе мира и стабильности. Вашингтон не должен недооценивать сильную решимость, решимость и потенциал 1,4 миллиарда китайцев защищать национальный суверенитет и территориальную целостность. В противном случае американцы рискуют заплатить невыносимую для них самих цену".

Глобальное НАТО

"Досталось" от Ван Вэньбиня и министру иностранных дел Великобритании, выступившей за создание "глобального НАТО”, которое будет "участвовать в Индо-Тихоокеанском регионе” и вооружать Тайвань так, как Великобритания и ее союзники сейчас вооружают Украину.

"НАТО утверждает, что является оборонительной организацией, но на самом деле блок постоянно создает конфронтацию и беспорядки, — сказал Ван. — НАТО требует, чтобы другие страны соблюдали основные нормы международных отношений, но при этом бессмысленно ведет войны и сбрасывает бомбы на суверенные государства, убивая и перемещая невинных гражданских лиц. Стоит задуматься о влиянии расширения НАТО на восток на долгосрочный мир и стабильность в Европе. НАТО испортило Европу. Сейчас он пытается испортить Азиатско-Тихоокеанский регион и даже мир.”.

Напомним, что в последнее время - после начала российской спецоперации на Украине - политики США усилили агрессивную риторику в адрес Китая, дабы отвлечь его и хоть как-то воспрепятствовать сближению с Москвой.

Самым простым способом держать Пекин в тонусе Вашингтон, по-видимому, посчитал создание у него под боком собственного очага политической и военной напряжённости. И начал буквально накачивать оружием Тайвань, который сам себя считает независимой страной, тогда как Китай - своей территорией. А американские политики уже начали тайно ездить на остров и вести какие-то секретные переговоры с его властями.

Ничего это не напоминает?