Необъявленный визит: конгрессмены США "по-тихому" прилетели на Тайвань

В четверг делегация из шести американских конгрессменов прибыла на Тайвань с необъявленным визитом.

О том, что у них официальная миссия, сообщил Американский институт на Тайване, который де-факто выполняет функции посольства США в Тайбэе.

"Делегация Конгресса встретится с высокопоставленными лидерами Тайваня, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения, региональную безопасность и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес”, — написано в заявлении Института.

По данным Reuters, в составе делегации представители обеих партий США. Её возглавляют председатель Комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес и старший сенатор — республиканец Линдси Грэм.

В аэропорту гостей встретил министр иностранных дел Джозеф Ву. Президент Тайваня Цай Инь-Вэнь встретится с американским "законодательным десантом" сегодня, 15 апреля.

Пресс-секретарь администрации президента Ксавье Чанг заявил, что визит заокеанских законодателей будет способствовать углублению партнерства между островом и США, и подчеркнул, что Тайбэй продолжит работать с Соединенными Штатами на благо "глобального и регионального мира, стабильности, процветания и развития”.

Напомним, что ранее США неоднократно и при этом недвусмысленно давали понять, что готовы поддержать Тайвань в его желании стать независимым от материкового Китая государством. И даже начали вооружать Тайбэй.