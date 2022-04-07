США заключили оружейную сделку с Тайванем на $95 млн

Госдепартамент США одобрил предоставление Тайваню оборудования и инструкторов для поддержки своих систем ПВО Patriot.

Об этом сообщило СМИ Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности Пентагона.

По данным Пентагона, общая стоимость сделки может составить до $95 млн.

“Эта сделка служит национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США, поддерживая постоянные усилия получателя по модернизации своих вооруженных сил и поддержанию надежного оборонительного потенциала, — говорится в уведомлении Пентагона Конгрессу США. - Сделка также поможет Тайваню поддерживать плотность ракет и обеспечивать готовность к воздушным операциям, а также успешно сдерживать региональные угрозы”.

Министерство обороны Тайваня заявило, что ожидает поставок оружия в течение месяца.

Это третья продажа оружия США Тайваню, объявленная с момента вступления в должность президента Джо Байдена. Она происходит на фоне усиления напряженности в Тихом океане, поскольку США и их региональные союзники опасаются, что Китай, который рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть своей суверенной территории, может предпринять некоторые действия для воссоединения Тайваня и материкового Китая, в том числе “силой”.