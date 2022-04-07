EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

США заключили оружейную сделку с Тайванем на $95 млн

Мир

Госдепартамент США одобрил предоставление Тайваню оборудования и инструкторов для поддержки своих систем ПВО Patriot.

США заключили оружейную сделку с Тайванем на млн

Об этом сообщило СМИ Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности Пентагона.

По данным Пентагона, общая стоимость сделки может составить до $95 млн.

 “Эта сделка служит национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США, поддерживая постоянные усилия получателя по модернизации своих вооруженных сил и поддержанию надежного оборонительного потенциала, — говорится в уведомлении Пентагона Конгрессу США. - Сделка также поможет Тайваню поддерживать плотность ракет и обеспечивать готовность к воздушным операциям, а также успешно сдерживать региональные угрозы”.

Министерство обороны Тайваня заявило, что ожидает поставок оружия в течение месяца.

Это третья продажа оружия США Тайваню, объявленная с момента вступления в должность президента Джо Байдена. Она происходит на фоне усиления напряженности в Тихом океане, поскольку США и их региональные союзники опасаются, что Китай, который рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть своей суверенной территории, может предпринять некоторые действия для воссоединения Тайваня и материкового Китая, в том числе “силой”.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша тайвань
Sberbank
Новости
В России появится телеканал "Соловьев.Live" на частотах Euronews
Людей в Буче убили украинские войска – американский военный аналитик
США заключили оружейную сделку с Тайванем на $95 млн
В ООН прокомментировали кадры расстрела российских пленных
NBS выяснил природу "слитых США разведданных": в основном это фейки
Санкционный грабёж: Финляндия "отобрала" на границе экспонаты российских музеев
Политолог о приглашении Путина в Венгрию: "Это личное решение Орбана"
США пытаются поглотить Россию и контролировать Европу - Huanqiu Shibao
Песков: не исключено, что придётся "закрыть окно" с Западом
NYT готова подтвердить подлинность видео расстрела россиян украинскими солдатами
Популярное
Силовые структуры
Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе

Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.

Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Политика. Новости и аналитика
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Мир. Новости мира
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Силовые структуры
Песков назвал отвод войск из-под Киева жестом доброй воли
Ирина Шлионская Жизнь после казни: преступники, которых неудачно повесили Ирина Шлионская Игорь Буккер Зарубежные историки до смешного перелицовывают факты Игорь Буккер Усам Оздемиров Западу не поставить на колени космическую державу Усам Оздемиров
Силовые структуры
Мариупольский флешмоб: солдаты ВСУ массово сдаются в плен
Мир. Новости мира
The Independent: Запад не может оправиться от шока после российского "Кинжала"
Мэр Херсона не подтвердил "сдачу" города российскими войсками
Новости Украины
Мэр Херсона не подтвердил "сдачу" города российскими войсками
Последние материалы
Людей в Буче убили украинские войска – американский военный аналитик
США заключили оружейную сделку с Тайванем на $95 млн
В ООН прокомментировали кадры расстрела российских пленных
NBS выяснил природу "слитых США разведданных": в основном это фейки
Санкционный грабёж: Финляндия "отобрала" на границе экспонаты российских музеев
Назначено голосование по изгнанию России из Совета ООН по правам человека
Политолог о приглашении Путина в Венгрию: "Это личное решение Орбана"
США пытаются поглотить Россию и контролировать Европу - Huanqiu Shibao
Песков: не исключено, что придётся "закрыть окно" с Западом
NYT готова подтвердить подлинность видео расстрела россиян украинскими солдатами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников