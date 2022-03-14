Во время слушаний в Комитете Сената США по иностранным делам был сформулирован призыв к Тайваню укрепить свои собственные возможности для так называемой асимметричной войны.
Об этом сообщает Taiwan News. Как следует из материала издания, председатель комитета Боб Менендес и сенатор Джим Риш "выразили обеспокоенность развитием ситуации на Украине и призвали подумать о том, как избежать повторения в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно на Тайване".
Замминистра обороны США по стратегии, планам и возможностям Мара Карлин заявила, что Тайбэй проводит регулярные консультации с Вашингтоном по поводу своих потребностей в обороне, чтобы убедиться, что у него есть силы для реагирования на текущие угрозы.
"Учитывая ситуацию на Украине, Тайвань должен сделать все возможное, чтобы еще больше расширить свою асимметричную боевую мощь и подготовить население к войне.
Таким образом, в случае нарушения Китаем суверенитета Тайваня Тайбэй сможет отреагировать как можно скорее, — сказала Карлин. — Тайваню следует сосредоточиться на своей асимметричной боевой мощи, что означает создание экономически эффективной, мобильной, устойчивой и децентрализованной системы обороны".
Она подчеркнула, что Тайваню также следует реформировать свою систему резервистов, "поскольку война на Украине показывает, что граждане должны быть готовы к бою":
Тайбэй в настоящее время предпринимает шаги для решения этой проблемы, создав Агентство по мобилизации национальной обороны, а также сотрудничая с Национальной гвардией США.
При этом США постоянно заявляют, что "не хотят конфликта на Тайване".
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