США готовят Украину-2: они намерены начать вооружать Тайвань

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон намерен предоставить Тайваню все обещанное ему оружие и военную технику, "необходимую для самообороны".

"Для меня это основной момент — обеспечить, чтобы мы делали все, что обещали, с точки зрения предоставления Тайваню возможности защищаться", — заявил чиновник во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей.

Более того, на вопрос о том, будет ли применение Западом санкций против России после начала спецоперации на Украине сдерживающим фактором для Пекина и будет ли это рассматривать председатель КНР Си Цзиньпин, он ответил утвердительно. Кроме того, Остин считает, что китайский лидер также ценит экономически выгодные возможности, имеющиеся в Западной Европе.

Напомним, Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории и настаивает на том, что любые переговоры с островом в обход центрального правительства, нарушают ключевой принцип единого Китая.

Хотя Вашингтон не признает Тайвань, который самоуправляется собственной администрацией в качестве независимой страны, он проводит политику стратегической двусмысленности по отношению к острову, оставляя за собой право поддерживать особые отношения с Тайбэем.

Большинство стран, включая Россию, признают Тайвань неотъемлемой частью КНР.