Мировой порядок, созданный после Второй мировой и холодной войн, больше не работает, поэтому Западу нужно "глобальное НАТО”, чтобы заново заниматься геополитикой.
С таким заявлением выступила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, призвав возглавляемый США блок отправить больше "тяжелых вооружений, танков и самолетов на Украину" и предупредив, что Китай столкнется "с тем же обращением, что и Россия", если не будет "играть по правилам”.
"Мое видение — это мир, где свободные нации напористы и находятся на подъеме. Где свобода и демократия укрепляются через сеть экономических партнерств и партнерств в области безопасности”, — сказала Трасс.
Глава британского МИД в своей пламенной речи на забыла и про Балканы:
"НАТО должно обеспечить Западным Балканам и таким странам, как Молдавия и Грузия, устойчивость и возможности для поддержания суверенитета и свободы для реализации священной политики открытых дверей", — сказала Трасс.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.