Лиз Трасс: мир спасёт только глобальное НАТО

Мировой порядок, созданный после Второй мировой и холодной войн, больше не работает, поэтому Западу нужно "глобальное НАТО”, чтобы заново заниматься геополитикой.

С таким заявлением выступила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, призвав возглавляемый США блок отправить больше "тяжелых вооружений, танков и самолетов на Украину" и предупредив, что Китай столкнется "с тем же обращением, что и Россия", если не будет "играть по правилам”.

"Мое видение — это мир, где свободные нации напористы и находятся на подъеме. Где свобода и демократия укрепляются через сеть экономических партнерств и партнерств в области безопасности”, — сказала Трасс.

Глава британского МИД в своей пламенной речи на забыла и про Балканы:

"НАТО должно обеспечить Западным Балканам и таким странам, как Молдавия и Грузия, устойчивость и возможности для поддержания суверенитета и свободы для реализации священной политики открытых дверей", — сказала Трасс.