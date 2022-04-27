Китай отреагировал на высказывание Блинкена о Тайване предупреждением

Вашингтон должен быть осмотрительным в своих выражениях и действиях по Тайваню, чтобы не нанести серьёзного ущерба отношениям между Китаем и США, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства КНР в США Лю Пэнъюйа.

Так он отреагировал на высказывание американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что США намерены обеспечить Тайвань всем необходимым для защиты на случай односторонних шагов со стороны Пекина.

Пэнъюй назвал Тайваньский вопрос внутренним делом Китая указав на недопустимость вмешательства извне.

"Мы призываем США добросовестно придерживаться принципа "одного Китая" и положений трех совместных китайско-американских коммюнике, быть осторожными в своих словах и действиях по тайваньскому вопросу", — отметил дипломат.

Напомним, эскалации обстановки поспособствовал и недавний визит делегации конгресса США на Тайвань. Вторым болезненным моментом является открытие представительства Тайваня в Литве.