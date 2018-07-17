Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным

Встреча президентов США и России, прошедшая в Хельсинки, дивно взбудоражила общественность. Если нейтральные эксперты искали в ней скрытые смыслы и задел на будущее, то западные СМИ и истеблишмент Америки исполнили свои партии "на ура".

В принципе, что-то подобное и ожидалось. В самом деле, не станут же CNN или Fox News менять свою точку зрения и редакционную политику из-за таких мелочей, как шаги двух держав навстречу друг другу. Каждый видит то, на что способен.

"Это просто неправильно… Президент США за рубежом говорит с нашим самым большим врагом, или противником, или соперником, позволяя ему, по сути, выйти сухим из воды и даже не выступая с хотя бы малейшей критикой!" — возмущается ведущий Fox News.

"Выступление Дональда Трампа в Хельсинки выходит за рамки понятия "тяжкие преступления и проступки". Это не что иное, как предательство! Мало того, что комментарии Трампа были идиотскими, он сам еще и полностью во власти Путина. Патриоты-республиканцы, где вы?" — вопрошает экс-глава ЦРУ Джон Бреннан.

Досталось Трампу и от влиятельного американского сенатора Джона Маккейна. Он назвал встречу лидеров России и США "трагической ошибкой". Он сыпал определениями, типа таких: "Пресс-конференция в Хельсинки была одним из позорнейших выступлений американского президента на памяти людей"; "Трамп показал, что он не только не способен, но и не желает сопротивляться Путину"; "Есть искушение описать эту пресс-конференцию как жалкий разгром".

Впрочем Андерсон Купер на CNN выразился яснее некуда: "Только что вы посмотрели самую позорную пресс-конференцию президента США в истории". А бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в своем "Твиттере" и вовсе оставил запись: "Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. Это было оскорбительно. Вы выглядели, как маленькая пшеничная макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф, или селфи, или что-то вроде того".

Buzzfeed, в общем, пошел дальше всех и озаглавил свой материал "Как Владимир Путин поимел Дональда Трампа". Тут, как говорится, без комментариев.

The New York Times утверждал, что самим фактом встречи Дональд Трамп возвышает Владимира Путина, потому что тот якобы сможет, наконец-то, показать, что Москва не в изоляции.

"Западные СМИ не только истерят, но и фейкуют по встрече Путина с Трампом. "Путин НЕ ОТРИЦАЕТ наличие компромата на Трампа". Отрицает, причем дважды — на пресс-конференции и в интервью Fox News", — пишут в телеграм-канале "Проверочная".

"Трамп — русский агент, он под контролем Путина, его (Трампа, не Путина) никто не остановит, демократы в США бессильны, республиканцы не помощники, Европа занята своими проблемами, у Трампа и Путина еще много сюрпризов", — кричит SkyNews.

Хотите еще "жгучих" заголовков западных СМИ?

CNN: "Американский президент просто сдался лидеру России".

Washington Post: "Трамп расплачивается с Путиным за помощь с президентством".

New York Magazine: "На саммите с Россией Трамп открыто предает свою страну".

Time: "Трамп казался слабаком перед Путиным".

CNBC: "Трамп на встрече с Путиным продвигал собственные, а не национальные интересы".

The Globe and Mail: "Это была госизмена, Дональд Трамп. Мы все это видели".

The New Yorker: "Трамп, как минимум, испытывает какую-то автократическую зависть к Путину".

The Atlantic: "Слова Трампа демонстрируют его неспособность выполнять обязанности на своем посту".

Таким образом, саммит, который в Америке приняли в штыки заранее, завершен более-менее нормально, но под причитания западной прессы и аналитиков. Согласно материалам ABC News, движение Трампа к России может и вовсе привести к краху сложившегося во второй половине XX века миропорядка. Можно подумать, он уже не рухнул после Югославии или Ирака.

Напомним, саммит президентов России и США, прошедший в Хельсинки, стал началом обсуждения ряда важнейших проблем современности. Об этом, в частности, заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер в понедельник, 16 июля, в интервью телекомпании Fox News пояснил, что вместе с Владимиром Путиным обсуждал на саммите в Хельсинки ситуации в Сирии, на Украине и нераспространение ядерного оружия, были достигнуты "хорошие заключения".

Эксперты отмечают, что Трамп, выйдя к прессе плечом к плечу с российским коллегой, которого в Америке откровенно демонизируют, подставился под удар. The New York Times опубликовала комментарий своего главного внешнеполитического обозревателя Томаса Фридмана "Трамп и Путин против Америки".

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