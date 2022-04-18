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Автор Любовь Степушова

Генетические уроды: технология уничтожения России опробована на Франции

Мир » Европа » Евросоюз

Франция не стремится поддерживать оголтелую русофобию США, потому что французы помнят ненависть "высшей расы" из-за отказа Парижа поддержать войну с Ираком.

Генетические уроды: технология уничтожения России опробована на Франции

Цель США — уничтожить Францию

В 2003 году три страны ЕС:

  • Германия,
  • Франция
  • и Бельгия, —

отказались поддержать интервенцию США в Ирак. Францию тогда возглавлял президент Жак Ширак. Он и его страна стали объектом ненависти англосаксов на расистской почве.

Рупором франкофобии являлся Джона Голдберг, в те годы пишущий редактор журнала National Review. Он придерживался в своих статьях "бессмертной фетвы Эла Банди": "Хорошо ненавидеть французов".

Журналист называл их "поедающими сыр, сдающимися обезьянами" (переведено на французский как "primates capitulards et toujours en quête de fromages") — уничижительный намёк на то, что французы — "трусы", не способные выиграть войну в одиночку.

"Помимо погоды, — сокрушался генерал Эйзенхауэр, — [французы] доставили мне больше неприятностей в этой войне, чем любой другой фактор", — доказывал Голдберг своё мнение в статье, опубликованной 2004 году.

В ней он воспевал идею о "полном уничтожении Франции".

Голдберг лицемерно утверждал, что этот призыв не направлен против французов, но против Франции "как сияющей фабрики на холме, служащей маяком глупости для левых радикалов и сиреной для клептократических диктаторов третьего мира".

Пять линий фронта против Франции

Первая линия фронта в прокси-войне против Франции состояла в уничижении её истории. Голдберг в упомянутой статье высказал сомнение, что эпоха Просвещения была большим шагом вперёд в интеллектуальном плане, считая таким шагом

  • "современную стоматологию,
  • ликвидацию рахита
  • и электрическую лампочку".

Далее он указал, что Франция "поддержала конфедератов" в Гражданскую войну в США, "и давайте не будем считать, сколько французов поддержали немцев и Холокост".

"Во время франко-индейских войн и почти всегда после них французы практиковали отвратительную реальную политику по отношению к Америке и всему миру", — делает вывод Голдберг.

На второй линии фронта велась атака на французскую демократию. По мнению Голдберга, французы, "превратив политику в религию, в центре которой находится государство, никогда не принимали свободу так, как это делали англо-американцы".

"Именно это наследие придавало интеллектуальный вес всем великим диктаторам — Наполеону, Муссолини, Гитлеру и Сталину", — уточнил он.

Третья линия уничтожения Франции — это обвинение элит в коррупции, особенно в бывших колониях, с утверждением, что "бывшие британские колонии в основном движутся в направлении свободы".

Четвёртая линия прослеживается в заявлении Кристофера Хитченса в Wall Street Journal, который описал Жака Ширака как "положительного тщеславного монстра, презренного сводника Саддама… крысу, которая пыталась зарычать". Это, таким образом,  демонизация руководителя страны.

Пятая линия заключалась в призывах к исключению Франции из международных институтов и к применению к ней санкций.

Так, Томас Фридман в The New York Times утверждал, что Францию ​​следует исключить из Совета Безопасности ООН и заменить Индией.

"Франция настолько увлеклась своей потребностью отличаться от Америки, чтобы чувствовать себя важной, что стала глупой", — заметил он.

Как пример санкций стоит назвать бойкот французских товаров. Федерация экспортёров вина Франции даже собирала совещание, чтобы обсудить, как реагировать. Президент Medef Эрнест-Антуан Сейлер заявил на пресс-конференции, что многие контракты были потеряны из-за антифранцузских настроений в Соединённых Штатах.

Французы генетически отличаются от европейцев? Это фашизм

Франкофобия была вызвана тем, что, как пишет Голдберг, французы были против "принести мир, свободу и цивилизацию" в Ирак во имя своих интересов.

"Оппозиция Франции войне в Ираке содержала суп из принципов в котле цинизма, кипящего иракской нефтью и кровью", — указывает он.

На самом деле поток ненависти к французам был призван уничтожить морально европейское сопротивление военным планам США в Ираке и, главным образом,  изменить принципиальную позицию Парижа. О договоре не шло и речи, потому что позиция Франции изображалась как генетическая слабость европейского менталитета, из-за которой французы не хотят воевать и не способны выиграть. А это уже не что иное, как расизм и фашизм.

"Мягкий" переворот в Франции

Интересно, что сегодня все эти линии фронта развёрнуты в отношении России:

  • идёт искажение истории ВОВ,
  • утверждается, что в России нет демократии и
  • что процветает коррупция,
  • демонизируется её лидер,
  • объявляются санкции.

Эти методы не раз применялись в жёстких "цветных революциях" и "мягких" переворотах (пример — Бразилия в 2016 году) и имели успех. Во Франции тоже имел место "мягкий" переворот, когда президент Николя Саркози в 2009 году вернул Францию в структуры командования НАТО.

С тех пор во Франции (чтобы больше не пробовала исповедовать голлизм) работает избирательная модель, по которой независимые политики априори являются фашистами, коррупционерами, "полезными идиотами Путина".

Но французский избиратель, хочется верить, разберётся и уже на этих президентских выборах поймёт, что не стоит голосовать за тех, кого поддерживают США. Хотя президент Макрон и здесь чутко улавливает настроения, посылая сигнал о том, что не будет русофобствовать, как этого хотят американцы.

Что принесла миру война в Ираке

Война в Ираке, между тем, продолжается, теперь Ирак бомбит Турция — член НАТО. За последний год 125 детей были убиты или покалечены, 52 человека погибли, 73 получили серьёзные ранения, сообщает ЮНИСЕФ. Войны США за 2003-2022 годы, по экстраполированным данным, принесли миру миллион человек погибшими только в прямых столкновениях. Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт не опровергла цифру о 500 тысячах погибших детей в Ираке, сказав, что это "не слишком высокая цена" за демократизацию страны.

Миллионы людей, живущих в зонах военных действий, были перемещены в результате иракской войны, они потеряли кров и стали бедствовать, умерли от голода и болезней. 

Вторжение США в Ирак превратило страну в лабораторию, в которой боевые группировки, такие как "Исламское государство" (признано террористическим и запрещено на территории РФ), смогли организоваться (не без помощи США) и перейти в наступление, что принесло региону невосполнимые потери в экономике и политике. 

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Франция не умерла! Франция с Россией!
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы ирак расизм франция жак ширак николя саркози эммануэль макрон
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