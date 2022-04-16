Листовка в Херсоне объяснила точные цели спецоперации России на Украине

В Херсоне появилось доказательство того, что Москва в военной спецоперации на Украине не ограничится освобождением Донбасса.

Цель РФ — ликвидация антинародного режима в Киеве

В Херсоне военно-гражданская администрация (ВГА) распространяет листовки, в которых целью действий России указывается не освобождение Донбасса, а освобождение Украины от "карателей, преступников и неонацистов".

Об этом сообщает издание "Страна" на Тelegram-платформе. В листовке объясняется, что "горе, которое постигло вас (херсонцев), это результат деятельности преступного киевского режима". Горожан призывают "смелее включаться" в мирную жизнь города.

"Давайте вместе уничтожим нацизм! Присоединяйтесь к нам, и тогда грядущая победа станет нашей общей победой!", — говорится в листовке.

Никто не стал бы подставлять жителей Херсона, если бы у Москвы не было цели освобождения всей Украины. Это значит для населения освобождённых территорий, что Россия уже "не уйдёт", а для россиян — что "мирного" договора с нацистом Зеленским не будет .

Остаётся понять, в каком статусе Москва видит эти регионы бывшей Украины.

В Киеве полагают, что готовится провозглашение Херсонской народной республики

"Страна" ссылается на уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову, которая рассказала, что в Херсонской области на начало мая россияне готовят референдум для создания Херсонской народной республики.

По её словам, планируется "использовать схему, испробованную в 2014 году в Луганске и Донецке": "По информации свидетелей, в типографии города Новая Каховка печатают бюллетени для проведения референдума". Сама Денисова полагает, что итоги референдума будут сфальсифицированы.

На время проведения референдума Херсон собираются закрыть на въезд и выезд и отключить всю связь, указала Денисова.

Херсонская область будет интегрирована в РФ

О том, что Херсонская область будет интегрирована в РФ, говорят следующие факты:

— в Херсоне и в районных городах подняты российские флаги;

— зажжён Вечный огонь на Аллее Славы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны;

— демонтирован мемориал "героев АТО";

— начал работать российский канал Херсон 24 по аналогии с региональными российскими каналами от Вести 24;

— в Госдуме РФ представлена благотворительная программа под названием: "Херсонская Народная Республика для жителей Херсонского края и бойцов, охраняющих рубежи". "Путь у нас один — возвращение в лоно Российского государства", сказал местный активист Виктор Яценко телеканалу Херсон24.

— глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что педагогам из школ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины окажут содействие в переподготовке по российским учебным программам;

— появились люди из местных жителей, которые готовы работать и уже работают по административной линии. Например, глава ВГА Каховки Павел Филипчук, заявил, что в районе началась посевная.

"Наша власть (украинская) всегда осложняла жизнь и сельхозпроизводителям, и обычным гражданам. 24-го числа ночью отсюда вывезли всех силовиков, всех государственных служащих. Просто оставили людей один на один с теми военными, которые пришли в нашу область. А теперь нас объявляют предателями, преступниками", — сказал Филипчук RT.

Референдум проведут, когда позволят настроения жителей Херсонской области

Судя по всему, действительно, дана команда объединять Крым с Херсонской и Запорожской областями в единый хозяйственный комплекс. Таможня начала без проблем пропускать бензовозы с топливом. Об этом сигнализирует блогер Роман Сапоньков.

Также в соцсетях пишут, что любой хозяйствующий субъект Херсонской области может теперь заключать договора с крымскими предприятиями. Что касается референдума, то он будет проведён, как только соответствующими станут настроения жителей региона.

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