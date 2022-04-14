С сегодняшнего дня на канале "Крым 24" начали вещание специальные выпуски новостей для освобождённых территорий Украины — Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает "Российская газета". Как заявил советник главы Республики Крым, генеральный продюсер одноимённой телерадиокомпании Олег Крючков, эфиры выходят в мультиплексе.
"Важно рассказывать крымчанам, братскому региону, что в Херсоне началась посевная, что дети в Мелитополе пошли в школу. И этот взаимный обмен информацией — задача, которую "Крым 24" будет решать", — заявил Крючков, объясняя, что жителям Херсона и Запорожья нужна объективная информация.
В первую очередь, новости коснутся работы социальных учреждений, восстановления инфраструктуры и общественного транспорта.
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