"Крым 24" запустил программы специально для освобождённых областей Украины

С сегодняшнего дня на канале "Крым 24" начали вещание специальные выпуски новостей для освобождённых территорий Украины — Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает "Российская газета". Как заявил советник главы Республики Крым, генеральный продюсер одноимённой телерадиокомпании Олег Крючков, эфиры выходят в мультиплексе.

"Важно рассказывать крымчанам, братскому региону, что в Херсоне началась посевная, что дети в Мелитополе пошли в школу. И этот взаимный обмен информацией — задача, которую "Крым 24" будет решать", — заявил Крючков, объясняя, что жителям Херсона и Запорожья нужна объективная информация.

В первую очередь, новости коснутся работы социальных учреждений, восстановления инфраструктуры и общественного транспорта.