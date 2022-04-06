Мэр Херсона не подтвердил "сдачу" города российскими войсками

На панику в соцсетях по поводу ухода российской армии из Херсона ответил мэр города Игорь Колыхаев.

Россия вовлекает Херсон и область в интеграцию с Крымом

Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил в воскресенье, что россияне подготовили Херсон "для сдачи". После того, как вооружённые силы РФ ушли из Киевской и Черниговской областей, якобы чтобы подбодрить Киев на переговорах "о мире", в Рунете началась паника, что россияне уйдут и из Херсона.

В интервью "Украинской правде" мэр города Игорь Колыхаев косвенно разубедил в этом читателей.

Мэр отметил, что Россия "активно вовлекает Херсонскую область в инфраструктуру соседнего Крыма, тянет оттуда уже кабели интернета и связи", а также выводит местных аграриев на крымские рынки сбыта.

Это говорит об отсутствии у Москвы планов сдать город, что логически понятно — отступление ставит Крым под угрозу водной блокады и обстрелов.

Бандеровский Киев не развивал Херсон

Колыхаев далее признался, что за 30 лет независимости Украины Херсон не получал от Киева бюджетных средств на развитие промышленности, инфраструктуры и других сфер, а с 2014 года ситуация стала стремительно ухудшаться.

"За последние восемь лет Херсонская область сильно просела по многим экономическим показателям. У нас так и не открылись масштабные производства. Кроме сельского хозяйства ничего фактически не было сделано на территории региона", — сказал он.

Такие заявления не понравятся в Киеве, Колыхаева, если Херсон россияне сдадут, украинские силовики, с большой долей вероятности, посадят. То есть мэр, делая пророссийские заявления, уверен, что не сдадут и надеется даже на продолжение своей карьеры.

Развивать Херсон будут без Колыхаева

Колыхаев также сообщил о "базе" на всех бандеровских активистов, которую "слили" ФСБ.

"Сейчас полностью здесь (в Херсоне) находится Росгвардия, ФСБ, которые обрабатывают активистов, работают по "атошникам". Они знают про всех от начала до конца", — сообщил градоначальник.

Кажется, что Колыхаев и не против этого, потому что ему надоела "политика"

"Всё, что происходит сейчас в нашем городе — это политика, которую я ненавижу". Я пришел обновить инфраструктуру, заводить в Херсон инвестиции, строить дома, дороги, парки и новую жизнь для родного города. В результате я ищу спецпакеты для убитых, ставлю на уши весь мир, прося "зелёный коридор" и думаю, как мне теперь восстанавливать город после танков и БТРов".

Вот, восстанавливать Херсон будут без Колыхаева, так как при бандеровцах, как он сам сказал, экономического результата у него не было.

Очевидно, что никаких планов по отступлению России из Херсона и области нет, наоборот, российские власти закрепляются и начинают развивать регион.

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