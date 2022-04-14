Макрон призвал политиков не вступать в разбирательства о "геноциде"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политики не должны устраивать разборки по поводу применения термина "геноцид" к происходящему на Украине.

"Термин "геноцид" имеет конкретный смысл. Квалифицировать ситуацию как геноцид должны юристы, а не политики. Хочу привлечь внимание к следующему: если это геноцид, тогда те страны, которые решили признать эти события геноцидом, должны будут вмешаться", — сообщает РИА Новости.

Ранее и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, и Макрон отказались назвать происходящее на Украине "геноцидом". Однако бывший президент США Дональд Трамп заявил, что происходящее на Украине нельзя назвать иначе, как геноцид.

На данный момент, начиная с 24 февраля — начала военной спецоперации на Украине, в ходе конфликта погибло 35 тысяч человек, среди которых две тысячи гражданских лиц, 14 тысяч украинских военных и 19 тысяч российских военных.