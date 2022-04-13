Байден возродил худшее, что было в истории США

Джозеф Байден возродил худшие черты американской истории:

маккартизм,

апартеид,

клановый и мафиозный характер власти.

Нежеланием РФ стать подчинённой частью этого мира объясняется жестокая война на Украине.

Если вы против Байдена, значит, вы за Путина

Маккартизм в США в 40-50-х годах прошлого века основывался на лозунге "спасения демократии от угрозы мирового коммунизма" и выливался в уголовном и административном преследовании коммунистов без утруждения доказательства их вины.

Неомаккартисты сегодня преследуют в США реалистов, в основном из числа республиканцев, кто пытается не "спасать демократию" от мирового "путинизма", а найти причины разразившегося в США экономического кризиса.

Так, сенатор Рик Скотт (республиканец от штата Флорида) после того, как назвал новые цифры индекса потребительских цен "большим тревожным звонком для Джо Байдена", был назван советником Белого дома Джесси Ли в Twitter "сторонником Путина".

"Путин и сенатор Рик Скотт полностью солидарны в том, чтобы обвинять Байдена в повышении цен, — написал Ли. — Так удивительно".

Слово "удивительно", здесь главное. Хотя если разобраться, то инфляция начала расти в США задолго до начала спецоперации РФ на Украине. И Федрезерв это признал, заявив, что политика печатания денег стала первопричиной рекордной инфляции.

Также гонениям подвергаются в США те, кто осмеливается утверждать, что расширение НАТО на восток до границы с Россией без необходимости спровоцировало Москву на "агрессию".

Их называют

"апологетами Путина",

"марионетками",

"российскими троллями",

"простофилями"

и "полезными идиотами".

И судебные процессы над ними не идут только лишь потому, что нужно потратить много сил на доказательства, но маккартизм скоро это условие отменит.

На Украине санкции давно применяют против собственных граждан без доказательной базы "сотрудничества с РФ", очень вероятно, что с подсказкой из Вашингтона.

Помимо просто возвращения в пещерные времена холодной войны, возрождение маккартизма означает заигрывание с опасной политикой, которая может привести американцев к прямому военному столкновению с Россией, ядерной державой, которая единственная может уничтожить США одним ударом своей триады.

Апартеид против белых — "сжигай, грабь, убивай”

Не менее вопиющим явлением в Америке, расцветающим с приходом Байдена, является апартеид, по определению — "политика расовой дискриминации и сегрегации коренного населения страны".

БЛМ в США переводится как Burn, Loot, Murder — "Сжигай, грабь, убивай”, читай — белых как угнетателей "афроамериканцев".

Эта политика всячески поощряется на государственном уровне. Полицейские силы сокращаются, досматривать и проводить аресты среди негритянского населения можно теперь только в крайних случаях, чтобы избежать обвинений в "расизме”. Это ведёт к росту преступности и жертвам среди полицейских.

Апартеид против белых приведёт рано или поздно к гражданской войне в США.

Америкой правит мафиозный клан Обамы-Байдена

Байден упрочил во власти мафиозные кланы, что прямо относит нас ко временам Великой депрессии.

Эти структуры не только сфальсифицировали последние президентские выборы, но и обогащают своих главарей — и не только через Украину.

Так одно из последних разоблачений рассказывает о том, что в Университете Пенсильвании (входит в мировой ТОП-20) был создан Центр дипломатии и международных связей имени Байдена, после чего он тут же начал получать большие денежные переводы от анонимных китайских бизнесменов — партнёров Хантера Байдена. А детям тех, кто давал щедрые пожертвования Хантеру, Джо Байден писал рекомендательные письма для поступления в университеты США.

Замечено, что нынешний госсекретарь Энтони Блинкен в 2016 году был управляющим директором этого центра.

Налицо торговля влиянием с вовлечением в этот бизнес окружения, которое оказалось в администрации.

Эта публикация подтверждает отчёт сената США, в котором подробно описывается "обширная финансовая сеть", которую Байдены создали во время администрации Обамы, с незаконными операциями на сотни миллионов долларов. За это семью Байденов рано или поздно привлекут

за вымогательство,

взяточничество,

откаты,

отмывание денег

и так далее.

Все эти преступные явления:

маккартизм,

апартеид,

мафиозный и клановый характер власти, —

были в Америке осуждены, но вернулись и маскируются либеральными СМИ.

Но главное, что печально, — эта американская зараза перекинулась в Европу.

Именно этим объясняется ожесточённая борьба "нового мирового порядка" с Россией, которая не хочет входить в безнравственный мир "золотого миллиарда".

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