Не единожды президент США Джо Байден обвинял в инфляции и росте цен Владимира Путина.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Телеграм-канале прокомментировала слова американского лидера о том, что "Путин повысил цены на бензин в США".
"Как Путин может повысить цены на бензин в США? Напрямую не может, конечно. Иначе он бы давно это сделал...Но косвенно и заранее подготовившись он смог. План не был сложным, но требовал терпения: в 2020 году Москва признала победу Байдена на выборах, таким образом обрекая США на различные страдания, в том числе рост цен на бензин. То ли ещё будет", - пишет Захарова.
Ранее американский президент заявил, что рост инфляции в Штатах в марте был спровоцирован на 70 процентов российской специальной операцией на Украине.
70% роста цен в марте пришлось на вызванное президентом России Владимиром Путиным повышение цен на бензин, заявил тогда Байден.
Потом он призвал американский конгресс срочно решить проблему с высокой инфляцией в стране. Затем Байден связал рекордную за 40 лет инфляцию в Соединённых Штатах с санкциями, введёнными в отношении РФ.
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