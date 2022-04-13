Захарова: мы признали победу Байдена на выборах и обрекли США на страдания

Не единожды президент США Джо Байден обвинял в инфляции и росте цен Владимира Путина.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Телеграм-канале прокомментировала слова американского лидера о том, что "Путин повысил цены на бензин в США".

"Как Путин может повысить цены на бензин в США? Напрямую не может, конечно. Иначе он бы давно это сделал...Но косвенно и заранее подготовившись он смог. План не был сложным, но требовал терпения: в 2020 году Москва признала победу Байдена на выборах, таким образом обрекая США на различные страдания, в том числе рост цен на бензин. То ли ещё будет", - пишет Захарова.

Ранее американский президент заявил, что рост инфляции в Штатах в марте был спровоцирован на 70 процентов российской специальной операцией на Украине.

70% роста цен в марте пришлось на вызванное президентом России Владимиром Путиным повышение цен на бензин, заявил тогда Байден.

Потом он призвал американский конгресс срочно решить проблему с высокой инфляцией в стране. Затем Байден связал рекордную за 40 лет инфляцию в Соединённых Штатах с санкциями, введёнными в отношении РФ.