У Ле Пен есть шансы на победу над Макроном

Не всё так безоблачно для Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов во Франции. Шансы на победу у Марин Ле Пен есть.

Игра далека от завершения

В первом туре 10 апреля действующий президент Эммануэль Макрон победил, набрав почти 28% голосов и опередив кандидата от "Национального объединения" (НО) Марин Ле Пен (более 23%).

Но разрыв меньше, чем был семь лет назад. С учётом того, что во Франции традиционно все остальные проигравшие в первом туре кандидаты отказывали в доверии кандидату от НО (из-за позиций "крайнего национализма") голоса, отданные вчера другими кандидатами для второго тура Макрону, кажется, обеспечивают ему победу.

Но игра далека от завершения, предупреждает большинство французских газет. Один из соцопросов даже констатирует дуэль во втором туре с минимальной разницей в голосах: 51% против 49%. Кроме того, после победы 2016 года в США Дональда Трампа можно не принимать во внимание прогнозы либеральной прессы.

Четыре фактора победы Марин Ле Пен

Что даёт шансы Ле Пен?

1. У неё впервые есть дополнительный пул голосов с электоратом Эрика Земмура (7% голосов), уже призвавшего свой электорат голосовать за союзницу, и Николя Дюпон-Эньяна (2%). Вместе это более 30% голосов, что эквивалентно результату, полученному во втором туре 2017 года той же Марин Ле Пен. Но с тех пор как "Национальный фронт" (прежнее название НО) 20 лет назад начал своё восхождение на политическом поле, количество избирателей, голосующих за эту партию, удвоилось.

2. У Ле Пен более понятная избирателям повестка, она с самого начала избирательной кампании говорила

о "падении покупательной способности",

неудачной пенсионной реформе (увеличение возраста выхода на пенсию и отчислений)

и росте НДС на энергоносители.

Все эти проблемы на слуху во Франции в разгар инфляции, в то время как Эммануэля Макрона обвиняют в "игнорировании внутренних проблем Франции". То есть у Марин Ле Пен есть резерв и среди левого электората Жан-Люка Меланшона (21% голосов).

3. Нерукопожатность Ле Пен и её партии не актуальна. Появился другой человек на это место — Эрик Земмур, несколько раз судимый в прошлом за разжигание расовой ненависти. Поэтому Макрон больше не может рассчитывать на то, что левый электорат решительно его поддержит во втором туре, чтобы "избежать победы ультраправого националиста". Да и сам Меланшон не призвал голосовать за Макрона. На самом деле уходящий президент может рассчитывать только на тех, кого во Франции называют "республиканским фронтом", то есть на избирателей демократических партий, которые мобилизуются, чтобы блокировать крайне правых. Но он уже воспользовался этим пять лет назад и отчасти разочаровал своих избирателей. Он и сам признал свою неспособность бороться с "ультраправыми".

"В обществе много проблем, связанных с окружающей средой, геополитикой и социальными сетями, они вызывают страх, и правые на этом играют", — сказал глава государства в интервью радиостанции France Inter.

4. Идёт перестройка всего политического поля Франции, рухнули традиционные президентские партии, такие как Социалистическая партия (представленная Анной Идальго, менее 2% голосов) и правая Республиканская партия с Валери Пекресс (менее 5% голосов). Совсем не в почёте "зелёные". Это позволяет надеяться на дальнейшие сюрпризы во втором туре.

Но кто бы ни победил, лёгкой жизни не будет, ему придётся смягчать противостояние двух очень далёких друг от друга Франций.

Фактор французских наёмников на Украине

До второго тура президентских выборов осталось две недели, которые будут отмечены большими дебатами (20 апреля), поездками и различными интервью. А может быть, разоблачениями, в России говорят о французских наёмниках, которые в случае их пленения в Мариуполе "испортят рейтинг" Макрону.

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