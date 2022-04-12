США устроили неудачный переворот в Пакистане

Китай признал нового премьера Пакистана Шахбаза Шарифа, пришедшего к власти в результате военного переворота. Это означает, что американцы проиграли.

Пророссийский лидер Пакистана — жертва заговора

Премьер-министр Пакистана Имран Хан был отстранён от должности в результате вотума недоверия в пакистанском парламенте в ночь на 10 апреля. Причина, которая выдвигается в СМИ, — неспособность справиться с галопирующей инфляцией и падением рупии.

Однако сам Хан, выступая в парламенте, утверждал, что это был политический заговор оппозиции против него, который финансировался США.

Аргумент заключался в письме, отправленном послом Пакистана в Вашингтоне Асадом Ханом с протоколом его беседы с помощником госсекретаря США по делам Южной Азии Дональдом Лу.

Лу ясно дал понять послу, что администрация Джозефа Байдена недовольна пакистанским лидером, особенно из-за его визита в Москву и встречи с российским Владимиром Путиным накануне начала спецоперации РФ на Украине, и что будут последствия, если Хану не будет объявлен вотум недоверия.

В России на уровне МИДа придерживаются версии о заговоре. В Москве опасаются, что смена власти, которая во многом будет "проамериканской", может обнулить договорённости с Москвой, в том числе и по проекту газопровода "Пакистанский поток". Это логично вытекает из усилий Вашингтона "прикрыть" проекты Москвы везде где можно в энергетической сфере.

Армия Пакистана выполнила указание Вашингтона

США действовали через военную верхушку Пакистана. Армия в Пакистане — это государство внутри государства, она всегда управляла страной прямо или косвенно через военное или чрезвычайное положение или через ставленников (Имран Хан — не исключение).

Сегодня, помимо противостояния с Индией или управления талибами* в Афганистане, пакистанская армия строит дороги, управляет заводами и телеканалами, владеет банками. Поэтому её заверения, что она не имеет никакого отношения к политике, можно не принимать всерьёз.

Главнокомандующий армией генерал Камар Джавед Баджва (на фото) — де-факто самый влиятельный человек в стране, является выпускником военных учебных заведений США и Канады и открыто высказывается в прозападном плане. Баджва сказал, что Пакистан поддерживает отличные и долгосрочные отношения с Соединёнными Штатами, добавив, что США являются крупнейшим торговым партнёром Пакистана.

Он также выразил "серьёзную обеспокоенность" российским "вторжением" на Украину.

Смещение Хана направлено и против Китая

Добавим, что Хан раздражал США не только хорошими отношениями с Россией, но и с Китаем. Экс-премьер посетил открытие Олимпийских игр в Пекине и не посетил "саммит демократии" Байдена в Вашингтоне, также он отвергал любой диалог с Индией, пока она не отменит "аннексию Кашмира".

Как пишет в своём Telegram-канале китаист Николай Вавилов, кризисы в Казахстане и Пакистане связаны между собой и являются частью центрально-южноазиатской стратегии США по блокаде китайского сухопутного трафика в рамках китайского проекта "Один пояс — один путь". А также создания единого пространства хаоса на границах КНР с целью не дать Китаю проецировать военную мощь на тайваньском направлении.

В рамках дальнейшей реализации этой стратегии в зоне риска оказываются другие страны Центральной Азии, Монголия, КНДР, Непал и Мьянма, указал эксперт.

Пакистан — давно не союзник США

Исламабад в 70-е годы свёл Генри Киссинджера с китайским руководством, и они организовали антисоветский альянс, финансируя Пакистан как базу для гибридной войны против Советской армии в Афганистане в 1980-х годах.

Но те времена давно прошли. Пакистан — теперь не союзник США, в лучшем случае партнёр. США в 90-е годы ввели санкции против Исламабада за поддержку талибов* и лишили его финансовой и технологической помощи.

"Людям нравятся американские товары, американские обычаи и культура. Но то, как американцы использовали Пакистан, это больше не устраивает пакистанцев. Быть антиамериканцем модно на пакистанских улицах", — сказал Nikkei офицер пакистанской разведки в отставке, в настоящее время генеральный директор Центра исследований мира, безопасности и развития в Исламабаде Мухаммад Зишан.

Поэтому можно предположить, что военные будут внимательно следить за улицей, которая поддерживает Хана, и корректировать свою позицию.

Шахбаз Шариф — прокитайский лидер

Сегодня главный союзник Пакистана — Китай. Лидер оппозиционного альянса и партии Пакистанская мусульманская лига Наваз Шахбаз Шариф является младшим братом премьер-министра Наваза Шарифа, который управлял страной с 1990-го по 2017 год. В это время Шахбаз занимал пост главного министра Пенджаба, самого густонаселённого штата Пакистана.

В 2017 году семья Шариф попала в скандал после того, как их имена были упомянуты в "бумагах Пандоры" как владельцев офшорных активов.

Наваз был отстранён от должности и предан суду. Он и его дочь Марьям были признаны виновными в коррупции и приговорены к тюремному заключению на десять и восемь лет, соответственно.

Военные поддержали тогдашнего лидера оппозиции Имрана Хана, который был избран премьер-министром в 2017 году. Шахбаз Шариф также попал под обвинения в коррупции, но суд так и не признал его виновным.

Шахбаз Шариф, будучи главой Пенджаба, тесно сотрудничал с Китаем. Именно поэтому Китай заявил, что отношения с Пакистаном вряд ли пострадают.

"Соседи поддерживают очень стабильные отношения и сильное стратегическое взаимное доверие с 1960-х годов", — считает Лин Минванг, профессор южноазиатских исследований в Университете Фудань.

"У Китая хорошие отношения с Пакистаном на всех уровнях, включая военную, политическую и социальную сферы, — сказал Линь. — Независимо от того, какая фракция придёт к власти в Пакистане, это мало повлияет на китайско-пакистанские отношения".

Пакистан — ненадёжный партнёр

Некоторые аналитики считают, что Пакистан — несостоявшееся государство.

"Нет никакого заговора. Плохо управляемая сверхдержава уходит из региона и оставляет после себя ещё более плохо управляемую среднюю державу с неустойчивой экономикой и токсичными лидерами, которые не видят дальше своего носа", — отметил для Nikkei Мушарраф Заиди, старший научный сотрудник консультационной фирмы Tabadlab в Исламабаде.

Это верное мнение, его же подмечает в своём Telegram-канале узбекский эксперт Бахтиёр Эргашев, который сетует на то, что проект железной дороги Мазари Шариф — Кабул — Пешавар опять оказался в подвешенном состоянии из-за смены власти в Пакистане, и отдаёт предпочтение сотрудничеству со стабильным Ираном.

Следующие всеобщие выборы состоятся в Пакистане в 2023 году. Чтобы уверенно работать с Пакистаном, Москве надо работать с военными этой страны, а не с политиками.

* Организации, признанные террористическими и запрещенные на территории РФ.

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