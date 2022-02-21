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Автор Александр Шторм

Рассекречено: Запад обещал не расширять НАТО при развале СССР

Мир

Запад всё-таки официально пообещал в 1989–1991 годах не расширять НАТО на восток. В британском архиве найден абсолютно официальный документ, подтверждающий правоту России — и то, что Путин не врал.

Рассекречено: Запад обещал не расширять НАТО при развале СССР

Только проще от этого уже не станет — слишком велика волна пропагандистского угара в прессе ЕС и США.

На днях этот документ был опубликован в немецком журнале "Шпигель". Михаил Горбачёв отдал ГДР и другие "страны социализма" без сопротивления в обмен на якобы переформатирование НАТО в мирную структуру.

Как пишет обозреватель Клаус Вигрефе, к словам России о том, что расширение НАТО на восток является нарушением обещаний Запада, принято было относиться скептически.

На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг уверенно ответил на вопрос "Шпигеля", давала ли НАТО в 90-е обещание не расширяться на восток. По заявлению Столтенберга, в мире якобы "не было никогда такого кулуарного соглашения".

Это было удобно всем политикам, военным и журналистам Запада, поскольку принятие в 1999 году Польши, Венгрии, Чехии в альянс после падения Берлинской стены в 1989 году якобы не нарушало договорённостей с Москвой.

Тем не менее президент России Владимир Путин уже которое десятилетие говорит о том, что Запад с расширением НАТО обманул его страну. "Верить этому не хочется, равно как и поддерживать такую версию, но это факт. Теперь — факт", — пишет западный автор.

Недавно найденный документ из Британского национального архива передал СМИ американский политолог Джошуа Шифринзон. По сути, речь идёт о встрече статс-секретарей МИД США, Британии, Франции и Германии в Бонне 6 марта 1991 года.

Тогда обсуждалась безопасность Польши, ГДР и ФРГ уже объединились ранее. И документ доказывает, что в тот момент Европой было озвучено: членство в НАТО восточноевропейских стран "неприемлемо".

По словам представителя Германии Юргена Хробога, "во время переговоров по формуле 2+4 мы чётко объяснили: НАТО не будет расширено на другой берег Эльбы. Поэтому мы не можем предложить Польше и другим восточноевропейским странам членство в НАТО".

Позже, в 1993 году (ещё до Путина), Кремль возражал, что планы расширения НАТО противоречат духу переговоров 2+4 и возникшему в результате этих переговоров документу. Имелись в виду официальные заявления канцлера Гельмута Коля (ХДС) и Ганса-Дитриха Геншера (СвДП).

Что характерно, США в 1991 году выступали за нерасширение НАТО. К примеру, представитель США Раймонд Зайтц прямо заявлял, что Америке не нужны никакие выгоды от отступления советских войск из Восточной Европы.

"НАТО не должно расширяться на восток — ни формально, ни неформально", — заявил он. Но юридически обязывающего соглашения, исключающего расширение НАТО, так и не воспоследовало, хотя до какого-то момента стороны были честны друг с другом и действовали добросовестно.

Вигрефе добавил, что Горбачёв обещал даже рассмотреть вариант с включением СССР в НАТО, а Запад намеревался превратить альянс из военного в политический и серьёзно учитывать интересы Кремля.

Потом к власти в США пришли демократы и все обещания были забыты моментально. Слабую и голодную, просящую денег и еды Россию 90-х как правопреемницу "великого СССР" американцы рассматривать не захотели, равно как и держать данное ими слово.

Так что все последующие за этим шаги были сделаны продуманно и специально и никаким неведением не могут объясняться. США намеренно проигнорировали все договорённости с Россией и продолжают делать это сейчас.

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Нападёт ли НАТО на Россию и боятся ли они нас?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы ссср нато польша германия гельмут коль владимир путин йенс столтенберг
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