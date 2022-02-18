Политолог: Украине нужна не война, а всего-то 4-5 миллиардов долларов

Переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона длились более пяти часов. Что обсуждали президенты помимо украинского вопроса, почему французский лидер в Москве ни в коем случае не являлся посланником НАТО, поможет ли ему встреча с Путиным склонить на свою сторону те 58% французов, которые недовольны политикой Макрона, рассказал Pravda.Ru политолог Александр Асафов.

Главное — выборы президента

— В Москве прошла встреча президентов России и Франции — Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Александр Николаевич, будет ли польза от этих переговоров?

— Польза для кого? Макрон во многом решал свои личные задачи, и, конечно, он не представлял себя как посланника НАТО. Несмотря на то, что весь международный политический процесс сейчас подчинён абсурдной идее о возможном вторжении России на Украину, у Макрона с Путиным есть что обсудить и вне этого контекста. Это вопросы:

Африки,

Ирана,

атомной энергетики,

научно-технического сотрудничества,

военного сотрудничества.

Поэтому встреча заняла 5 часов. Думаю, что по нехайповым направлениям международной политики и двусторонних отношений достигнуто очень много. Но публично об этом сказано очень осторожно.

— Вы сказали, что Макрон преследовал личные цели. Что вы имеете в виду?

— Десятого апреля у Эммануэля Макрона выборы, хотя он ещё не заявился. И для него этот процесс значительно важнее, чем обсуждение ситуации на Украине или обсуждение в "Веймарском треугольнике" с Германией и Польшей вопросов европейской безопасности. Для него эти выборы могут оказаться сложными. К нему много претензий внутри страны (его курсом недовольны 58% французов, это много), он должен создавать новые победы, и внешнеполитический контур для этого подходит лучше всего. Этим занимался и Байден, и Трамп, этим занимается Макрон, чтобы внешнюю повестку преподнести как плюсы внутренней.

Макрон все действия сейчас совершает в электоральном смысле, чтобы обеспечить себе результаты 10 апреля и во втором туре, который состоится через 2 недели после 10 апреля.

Поэтому личные задачи как сильный лидер он успешно выполнил.

— Насколько эта встреча и встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским дадут Макрону политические очки с учётом длительного конфликта, который не имеет разрешения?

— Если смотреть в этом направлении, то продолжение встречи с Зеленским может иметь для Макрона позитивные политические последствия. В контексте кризиса, связанного с предполагаемым нападением России на Украину и обсуждением наших красных линий по безопасности, понятна позиция Байдена: он хочет стать миротворцем, хочет сказать, что он остановил войну, которой не было. И эту ситуацию пытается на себя примерить Макрон. Он уже сказал, что ему удалось остановить эскалацию, встретившись сначала с Владимиром Путиным, а потом — с Зеленским. Реальный рычаг повлиять на ситуацию у него есть: он пообещал Зеленскому деньги.

Деньги — это единственное, что сейчас нужно Украине. Ей нужна не война, а всего-то 4-5 миллиардов долларов.

Деньги вообще больная тема для Украины. Потому что при Трампе США перешли на новый язык взаимоотношений: они перестали давать деньги, а стали поддерживать "добрым словом". При политических запросах Киева выступал большой чиновник из Госдепартамента, который говорил, что Украину всячески поддержим во всех направлениях. Но денег при этом не поступало. Украина пытается этот тренд сломить. Вроде есть определённые подвижки, поскольку Байден хотя бы военную помощь стал оказывать.

Санкции вместо конфликта

— Можно ли говорить, что Макрон стал посредником в отношениях России и Украины и в решении украинского вопроса?

— Уже выстроилась целая очередь из претендующих на звание посредника. Это и Реджеп Тайип Эрдоган, который всё пытается спродюсировать встречу Путина и Зеленского в Стамбуле, это и Макрон, который якобы от Путина передал Зеленскому секретные темы для общения, и ещё ряд других лидеров более мелкого калибра. Я не считаю, что он здесь выступает как посредник. Не думаю, что он Зеленскому сказал что-то новое и важное, кроме обычных слов о том, что Минские соглашения надо выполнять, милитаризация недопустима, и вся Европа следит за тем, чтобы безопасность не нарушалась.

Макрон — враг НАТО, который много лет борется за разрушение НАТО и создание европейской армии, так называемой европейской оборонной инициативы по пятой статье Маастрихтского договора. Но даже он, понимая контекст, был вынужден произнести слова о незыблемости политики открытых дверей НАТО: мол, НАТО будет принимать кого и когда хочет. Тем не менее определённые вопросы перед НАТО Макрон тоже поставил на последующей встрече:

с Шольцем,

Дудой.

Это будет тоже трактовано в его пользу, поскольку антинатовская риторика — это общее место всех кандидатов в президенты Франции: мы выйдем из НАТО сразу, как говорят Ле Пен и Земмур, или мы увеличим свой суверенитет, как говорит Макрон.

— Когда стоит ждать снижения напряжённости в отношениях России и НАТО?

— Война не нужна ни Украине (об этом Зеленский прямо говорит), ни Франции, ни Германии, ни даже Польше, которая всегда поддерживает США. Война нужна только США для введения санкций.

Санкции будут введены, даже если война не начнётся.

Тем не менее все прекрасно осознают, что риск колоссальный, и любой горячий конфликт ставит европейскую безопасность за пределы красных линий. Надеюсь, что реальных провокаций не будет, у всех хватит сил от этого удержаться, и через какое-то время мы увидим снижение напряжения. Я это связываю с внутриамериканской политической повесткой: им надо принять сейчас несколько важных внутренних решений, связанных с тремя триллионами долларов, которые надо вложить в экономику. Как только внутренние задачи будут решены, напряжённость уйдет. Но санкции для нас всё равно будут, вне зависимости от наших действий.