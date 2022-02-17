Кремль обнародовал часть разговора Путина с Макроном о признании ДНР и ЛНР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обнародовал часть разговора российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о ДНР и ЛНР.

По его словам, во время беседы Путин пояснил Макрону, что в РФ нет законопроекта о признании самопровозглашённых республик, передаёт РИА Новости.

"Было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива, что никакого законопроекта на этот счёт не существует", — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков также обратился к стенограмме разговора Путина с Макроном и привёл ответ главы РФ на вопросы о ДНР и ЛНР.

"Путин: у нас нет законопроекта, это инициатива Коммунистической партии РФ, она основной партией, "Единой Россией", не поддержана, но инициатива есть", — процитировал официальный представитель Кремля президента, уточнив, что Путин и Макрон встречались до голосования в Государственной думе.

Ранее сообщалось, что российский лидер пока не ответил на обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР, однако принял информацию к сведению.

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