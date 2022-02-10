США не могут бойкотировать Олимпиаду: слишком много денег вложили в команду

Почему США объявили "дипломатический бойкот" пекинской Олимпиаде, как на это отреагировал Китай, зачем на соревнования приехали американские спортсмены и правда ли, что спортивная делегация США больше, чем делегации России и Китая, рассказал Pravda.Ru эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

Бойкот, которого нет

— Владимир, несмотря на бойкот, который объявили власти США и присоединившиеся к ним страны — Германия, Латвия, Косово, в олимпийской деревне находятся спортсмены из этих стран. Каковы причины бойкота?

— Причина здесь на самом деле одна большая. Но в действительности их несколько маленьких. Одна большая: они хотели показать, что недовольны Китаем. США недовольны Китаем, и они должны были изобрести форму, которая покажет, что они недовольны. Они её назвали дипломатическим бойкотом.

В действительности же участие американских официальных лиц в Олимпийских играх вовсе необязательно. Поэтому никакого бойкота нет. Не приехали и не приехали. Никому нет до них дела.

Почему именно дипломатический бойкот? Во-первых, они должны были как-то отреагировать. Во-вторых, они должны были обидеть Китай так, чтобы не обидеться самим. Поэтому дипломатический бойкот — это нечто ими самими выдуманное. А в действительности никакого бойкота нет, и никому нет никакого дела до того, что они там придумали. В-третьих, это должно быть что-то почти незаметное, чтобы говорить об этом можно было, а на практике никто этого не заметил. Вот они нашли такую форму и её придерживаются. В действительности это не что иное, как фигура речи.

— По сути, это противостояние двух держав: геополитика вмешивается в спорт?

— Геополитика всегда вмешивается в спорт, политика тоже всегда вмешивается в спорт. Спорт тоже иногда влияет на политику. А, собственно говоря, зачем он тогда ещё и нужен?

Но бойкот в Китае не особо замечают. В Китае, конечно, хотели бы, чтобы всё было по первому классу. Но если американские официальные лица не хотят приезжать на Олимпиаду, да ради Бога, пусть сидят в Америке. Думаю, бойкот — это, скорее, фигура, которую Запад хотел выдумать для журналистов. А в действительности это совершенно ничего не значит. Ну не будет их на открытии. И что, открытие не произойдёт?

Американские спортсмены имеют самую большую делегацию. Она больше, чем:

российская,

китайская.

И это несмотря на то, что в США зимние виды спорта не очень популярны были до недавнего времени. Думаю, что зимние виды спорта в США стали популярны после Олимпиады 1980 года. К 1984 году американская команда что-то из себя начала представлять. Поэтому сейчас американцы во многих, особенно новых, видах олимпийской программы могут рассчитывать на хороший результат. Естественно, никто не собирался бойкотировать Олимпийские игры вообще. Просто США что-то такое придумали, чтобы Китаю было обидно. Но Китаю если и обидно, то совсем чуть-чуть.

Спорт — это большие деньги

— То есть нахождение в Олимпийской деревне спортсменов из США, Германии не противоречит бойкоту? Ведь никакого бойкота, по сути, не получается.

— Никакого бойкота. Это просто фигура речи. Тем более что для Германии сейчас зимние виды спорта на первом месте. Потому что летние виды спорта у них на втором. В зимние виды спорта они вкладывают очень большие деньги. Наверное, самые большие деньги в мире. Может быть, за исключением норвежцев и австрийце, для которых зимние виды спорта — это национальная религия. Они вкладывают относительно меньше, но тоже вкладывают. Больше всего денег в зимний спорт вкладывают:

Россия,

Австрия,

Норвегия,

Германия,

США,

Канада.

Правда, в США и Канаде это не всегда государственные деньги. Но в целом эти шесть стран являются безусловными лидерами по вложению в зимние виды спорта. Это хорошо заметно по результатам.

Поэтому было бы просто смешно говорить, что США и Германия, будучи двумя из шести ведущих зимних держав, не приедут на Олимпиаду.

Во-первых, для этого нет никаких оснований. Во-вторых, вся система на них работает. Если они не поедут, то это только сделает их же положение хуже. Они не смогут показать красивую картинку, на которую рассчитывают. А они рассчитывают. Мы это видим даже по выступлениям фигуристов: как американцы сражаются за каждое очко, которое может их поставить на первое место. Поэтому для них участие в Олимпиаде носит политический и медийный характер, и должно оправдать вложения, которые уже сделаны.

Зимние виды спорта деградируют в некоторой степени, они не вызывают особого интереса даже в таких традиционных зимних странах как Финляндия (здесь вообще зимний спорт деградировал), Швеция (здесь ситуация сложнее, но традиционные для них лыжи и коньки не развиваются), Швейцария (тоже старается не тратить государственные деньги на финансирование зимнего спорта). Все-таки деньги здесь нужны не маленькие, а отдача от них минимальная. Кроме больших стран, зимний спорт сейчас развивают Австрия и Норвегия. Но учитывая географическое положение этих стран, для них зимний спорт гораздо более актуален, чем летний. Потому что Австрия — это много-много гор, а Норвегия — это много-много снега. С Норвегией и Австрией по интересу к зимним видам спорта никто не сравнится. Здесь этому уделяется очень много внимания, влияния, времени и национального интереса. И если бы США и Германия не поехали на Олимпиаду, они бы сами себя лишили дивидендов, которые они ожидают получить.