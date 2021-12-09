Захарова прокомментировала решение о дипломатическом бойкоте Олимпиады

Решение бойкотировать Олимпиаду в Пекине на дипломатическом уровне, принятое рядом западных стран, означает развал мирового спорта. Как пишут "Известия", такое мнение на YouTube канале "Соловьёв LIVE" выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"США хотят доминировать полностью, на своих правилах, поэтому это уже не просто политизация, мы говорили об этом ранее. На сегодняшний день надо говорить просто о развале мирового спорта, опять же в интересах, в том числе в интересах Соединённых Штатов. Правила переписываются, исходя из их идеологических установок", — сказала Захарова.

Ранее из-за решения Канады бойкотировать Игры в Пекине-2022 Китай направил ей ноту протеста. По мнению китайской стороны, Канада и другие страны, поддержавшие инициативу бойкота, культивируют менталитет холодной войны и позволяют себе вмешиваться во внутренние дела других государств, прикрываясь якобы заботой о правах человека. Посольство Китая заявило, что своим вмешательством Запад мешает развитию других стран.

До этого о решении объявить бойкот Олимпийским Играм в Пекине заявили США и Австралия. В данном случае подразумевается только дипломатический бойкот, который не коснётся участия в соревнованиях атлетов из этих стран.

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