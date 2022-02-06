В Россию приехал бумажный император

7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Москву для проведения двусторонних переговоров с Владимиром Путиным. Помимо ситуации вокруг Украины на встрече будет обсуждаться будущее европейской безопасности — вопрос, который уже давно находится в приоритете у французского политика.

Однако опыт прошедших лет показывает, что Париж не обладает сколько-нибудь значимым политическом весом для продвижения своих идей в этой области. Все имперские попытки Макрона переформатировать военно-политический ландшафт Европы не увенчались успехом и служили скорее для набора политических очков в глазах собственного населения.

Миф о стратегической автономности

Самой яркой попыткой Франции бросить вызов сложившемуся евроатлантическому порядку стал демарш Макрона против США и НАТО в ноябре 2019 года. Тогда французский лидер громко заявил о "смерти мозга альянса", имея ввиду полную потерю координации между Вашингтоном и его европейскими союзниками.

Пост в Twitter

На этом фоне Париж активизировал дискуссии о необходимости создании пресловутой европейской армии, которая будет способна защитить Европу и без помощи Соединенных Штатов. В то время это вызвало шквал эмоций, как в Вашингтоне и Брюсселе, так и в других европейских столицах. В США и НАТО эта затея одобрения не нашла, а вот Германия, напротив, оказала активную политическую поддержку французам в этом вопросе.

Однако спустя почти три года, можно с уверенностью сказать, что все бравурные выступления Макрона на эту тему оказались, по большей части, голословными и преследовали банальную цель — сформировать образ президента Франции как общеевропейского лидера, способного дать Старому Свету новую форму существования.

На практике же Париж не смог добиться в вопросе стратегической автономности Европы хоть сколько-нибудь значимых результатов. Еще в 2017 году в Евросоюзе была создана программа постоянного оборонного сотрудничества PESCO, призванная снизить зависимость европейских армий от продукции военно-промышленного комплекса США.

Какой политический вклад Франция внесла в развитие этой программы? Как пример, относительно недавно Польша и Финляндия приняли решение о закупке американских истребителей F-35. Аналогичную тягу к американской, а не европейской продукции также продолжает испытывать

Германия,

Болгария,

Румыния

и Норвегия.

Пост в Twitter

То есть как бы Макрон публично ни бился за оборонную независимость европейцев от Вашингтона, на практике это ничего не меняет. И дело далеко не только в сохраняющихся лидирующих позициях американского ВПК. До сих пор Парижу так и не удалось склонить европейцев выделять на макроновскую мечту достаточное количество денег.

В 2018 году при планировании бюджета ЕС на семилетний период (2021 — 2027 гг.) в Европейский оборонный фонд, являющийся финансовой основой стратегической независимости Старого света от США, было решено выделить 13 млрд. евро. Однако в июне 2020-го, когда дело дошло до окончательного решения, ассигнования сократили до 8 млрд, официально, из-за экономических последствий пандемии коронавируса. Очевидно, что такая сумма, как, в принципе, и изначальная, не способна превратить миф о европейской независимости в реальность.

Политическая импотенция — давний диагноз Парижа

Откровенный провал Макрона с темой стратегической автономности Европы — не единственный пример отсутствия у Франция действительной способности влиять на международные процессы. Она зачастую не может отстоять даже собственные национальные интересы, не то что общеевропейские.

В частности, в 2020 году произошел нашумевший инцидент между кораблями ВМС Турции и Франции. По данным телеканала France 24, турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в операции НАТО Sea Guardian. Уклоняясь от досмотра, турецкий корабль взял на прицел французский военный корабль с помощью радарной системы ракетного наведения, что во французском военном ведомстве расценили как "исключительно враждебные и агрессивные действия".

На фоне происшествия Макрон назвал действия Турции неприемлемыми и призвал прояснить турецкую политику в Ливии, так как она представляет угрозу для Африки и для Европы.

Чем все закончилось? Ничем. После долгих разговоров тема исчезла из публичного поля, Франция от Анкары не добилась даже извинений, и турецкую политику в Ливии, естественно, никто никому прояснять не стал.

Также не увенчались успехом попытки Макрона прищучить Турцию за отправку своих наемников для участия в конфликте в Нагорном Карабахе. Макрон во всеуслышание заявлял о наличии у него доказывающих это обвинение фактов, однако дальше слов дело не пошло.

Пост в Twitter

Кроме того, из последних громких репутационных поражений Парижа можно еще вспомнить создание AUKUS — военно-технического альянса Великобритании, США и Австралии. Это решение лишило французов 50 млрд. контракта на поставку Канберре подводных лодок. Все, что смог в ответ сделать Макрон, — заявить, что союзники по НАТО "недопустимо обошлись с Францией" и "нанесли ей удар в спину".

Пост в Twitter

В погоне за электоратом

Таким образом, ждать от переговоров Макрона с Путиным каких-то прорывных решений в области европейской безопасности не стоит. Французский президент не тот человек, который способен вывести диалог России и Запада на новый уровень. Для этого у него явно недостаточно как политического веса, так и соответствующей воли.

Вероятней всего, турне Макрона в Россию, а затем в Украину связано с президентскими выборами во Франции, которые состоятся через три месяца. Переговоры с Путиным идеально подходят для попытки заполучить электоральные очки за счет внешнеполитических действий. Особенно, когда к Макрону накопилось достаточно претензий за его внутреннюю политику.

Поездка в Москву и Киев позволит французскому президенту выставить себя миротворцем (обсуждением нормандского формата), а также сильным лидером, способным обсуждать с Москвой такие серьезные темы, как безопасность всей Европы.

Однако слов из песни не выкинешь. И вся бумажность макроновского величия уже давно доказана его прежними внешнеполитическими провалами. Франция уже давно не империя, а Макрон не император, как бы ему этого ни хотелось.