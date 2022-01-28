Тихановская провела "экстренное совещание" с "офицерами BYPOL"

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии сообщила о разговоре с "офицерами BYPOL". Поводом стали совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022", которые пройдут с 10 по 20 февраля.

По словам Тихановской, "мы должны быть уверены, что иностранные войска покинут Беларусь после 20 февраля, когда закончатся учения". Об этом сообщило накануне радиостанция "Эхо Москвы" в новости под заголовком "Политик Светлана Тихановская провела экстренное совещание с офицерами BYPOL по совместным учениям РФ и Белоруссии".

Вот так вот, "экстренное совещание"… Очевидно, дабы подчеркнуть весь драматизм ситуации.

В telegram-канале сообщение тоже преисполнено тревожности: "Светлана Тихановская провела рабочий звонок с представителями BYPOL <...> обсудили вопрос присутствия иностранных войск на территории Беларуси".

В общем, в стане белорусской оппозиции сейчас старательно раскручивают тезис о том, что "режим ввёл в страну иностранные войска" и что после 20 февраля в стране может начаться оккупация. К слову, про "оккупацию" в связи с учениями говорят и в Киеве.

Очевидно, что это попытка раскрутить ещё одно направление в нынешней информационной антироссийскоё кампании. И в данном случае, не только антироссийской, но еще и против властей Белоруссии. Правда, пока ей явно не уделяется слишком много внимания на фоне истерии по поводу якобы "вторжения России на Украину". Но очевидно, что просто так тезис про "оккупацию" не забросят.

Напомним еще, что такое BYPOL, "экстренное совещание" с которым провела Тихановская. Создана эта структура была осенью 2020 года, после того, как в октябре в Варшаве в Центре белорусской солидарности состоялась встреча Светланы Тихановской с бывшими сотрудниками силовых структур, "которые перешли на сторону народа". В Белоруссии интернет-ресурсы этой организации признаны экстремистскими.

В общем, сейчас всячески пытаются создать видимость некоего обширного "подпольного сопротивления" в Белоруссии (тот самый план "Перамога"). Конечно, "сопротивление" это виртуальное. Но повторимся, свою роль в информационной кампании вполне сыграть может.

Ну а что касается пресловутой "оккупации", якобы угрожающей Белоруссии после окончании учений... Накануне начальник генштаба вооружённых сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич заявил, что по окончании учений российские воинские части и подразделения покинут территорию Белоруссии, как это происходило и после всех предыдущих маневров.