США делают бизнес на крови, а страдает Европа

Когда представители США и НАТО в ходе переговоров по гарантиям безопасности упрямо цеплялись за тему украинского кризиса, это казалось каким-то пунктиком, манией. Дальнейшие события показали, что целью агрессивной части Запада было не просто "забалтывание" инициатив Москвы, а эскалация ситуации вокруг Украины с переводом её в горячий конфликт. Для США это удобный повод наказать Россию и поссорить её с Европой — пусть и с риском весьма негативных последствий для всей мировой экономики.

Джен Псаки

Белый дом устами своего пресс-секретаря Джен Псаки продолжает настаивать на своих прогнозах скорого "вторжения" стотысячного российского войска на Украину. В Киеве уже не рады такой навязчивой протекции со стороны американцев, больше похожей на медвежью услугу: слухи о грядущей войне сеют панику на рынках, а также среди населения. Главы таких силовых структур Украины, как Минобороны и СНБО, опираясь на свои данные, с уверенностью говорят о том, что не видят у своих восточных границ ударной группировки, которая могла бы совершить силовое вторжение. Но Псаки не соглашается и без умолку твердит своё: беда Киеву, ведь "никто не может прочитать мысли президента Путина"...

США и НАТО, ссылаясь на созданный ими самими украинский кризис, накачивают страну вооружениями, наводняют её военными инструкторами и параллельно подгоняют дополнительные войска в Восточную Европу, видимо, в целях разжигания конфликта и создания здесь театра военных действий. История войн XX века показала, как Штаты умеют обогащаться и набираться могущества на несчастьях Европы. Почему бы не повторить этот опыт сегодня, когда Америка в долгах как в шелках? Как говорится, кому война, а кому мать родна. Между тем европейские лидеры, словно в трансе, слепо следуют указаниям из Вашингтона и действуют себе в ущерб.

Издание Bloomberg в одной из своих статей остановилось на противоречиях между разными частями коллективного Запада в вопросе антироссийских санкций. По объёму торговли с Евросоюзом Россия находится на пятом месте и является для него главным поставщиком энергоносителей. Для США она вряд ли входит и в топ-30 партнёров. В России представлены такие европейские компании, как "Икея", "Фольксваген", "Карлсберг", банки "ЮниКредит", "Сосьете Женераль", "Райффайзенбанк" и многие другие.

После введения антироссийских санкций в 2014 году европейцы увидели, что они бьют бумерангом и по их экономикам, в особенности Германии. При этом экономика США не только не страдала, но и получала преимущества в конкурентной борьбе. Сегодня лидеры стран НАТО пришли к согласию принять в случае "дальнейшего российского вторжения на Украину" ответные карательные меры, включая "беспрецедентный пакет акций".

По информации из администрации США, эти решения призваны нанести ущерб финансовым рынкам России, повысить стоимость заимствований и навредить курсу рубля. Варианты экспортного контроля нацелены на такие важные сферы, как искусственный интеллект, квантовые компьютеры, оборона и аэрокосмическая отрасль, чтобы помешать "стратегическим амбициям о быстром развитии промышленности". Ужесточение санкций может негативно сказаться на поставках газа в Европу. А ведь Россия ещё поставляет на экспорт в больших объёмах алюминий, никель, сталь и удобрения. По оценкам аналитиков Bloomberg, ущерб от роста цен на энергоносители для экономики еврозоны может составить до 1% ВВП. И это, можно сказать, оптимистичный прогноз.

Как США держат под контролем Европу

"Скованные одной цепью" с США европейцы не приучены прекословить указаниям из Вашингтонского обкома. Немцы и французы иногда пытаются высказывать особое мнение, робко говорить о переговорах по пересмотру системы безопасности в Европе, но их быстро ставят на место. Париж и Берлин на днях заявили о достижении полного единодушия в подходах к решению украинского кризиса, которое, видимо, состоит в усилении давления на Россию. На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном канцлер ФРГ Олаф Шольц потребовал от России "однозначных шагов, которые стали бы вкладом в деэскалацию". Он также добавил, что военная агрессия, которая поставит территориальную целостность Украины под вопрос, будет иметь последствия и очень высокую цену.

На днях более сорока немецких экспертов и государственных деятелей выступили с открытым письмом к своему правительству с просьбой отказаться от конфронтации с Россией и вернуться к диалогу. По их мнению, ситуация с безопасностью после окончания "холодной войны" ухудшилась из-за того, что страны Запада "присягнули" Североатлантическому альянсу. Опасная ситуация возникла в связи с военным дисбалансом в пользу Запада, постоянным продвижением НАТО в сторону российских границ и расторжением международных соглашений о безопасности.

Общеевропейской стабильности не достичь без России или в противодействии ей, считают авторы письма. Для Германии и Евросоюза предпочтительна Россия, которая сумела консолидироваться. Политика конфронтации скорее отвечает стремлению США держать Западную Европу под контролем, нежели немецким и европейским интересам. Подписавшие письмо эксперты и политики потребовали от нового правительства ФРГ взять на вооружение идеи новой восточной политики времён Вилли Брандта и Эгона Бара, строить безопасность на основе равноправия, как это предусмотрено международным правом.

Журналист издания The Guardian (Великобритания) Саймон Джейкинс отмечает, что "российские провокации" не представляют никакой угрозы как для его страны, так и для безопасности Европы в целом. Под разговоры о неприемлемости раздела мира на сферы влияния, когда это касается других, НАТО начала в 90-е годы "безответственную постсоветскую гонку" по приближению границ безопасности альянса вплотную к России и никак не может остановиться.

Джейкинс считает урегулирование согласно Минским соглашениям вполне здравой идеей, но мешает сопротивление киевского режима, который боится пророссийских настроений в Донбассе и не желает признать его автономию. НАТО в лице США и Британии Киеву потворствует, готов вводить "бессмысленные экономические санкции" и может даже "выставить свои войска на линии противостояния с Россией в Донбассе".

"Суперсанкции" ударят по доллару

Гита Гопинат

В Международном валютном фонде озабочены ростом напряжённости в Европе. Как отмечает первый заместитель управляющего директора МВФ Гита Гопинат, эскалация конфликта между Россией и Украиной приведёт к дальнейшему увеличению стоимости энергоресурсов для многих стран, что станет причиной более длительного сохранения повышенного уровня инфляции. Экономисты банка JPMorgan Chase прогнозируют рост цен на нефть до 150 долларов за баррель, инфляцию на уровне 7% и замедление мирового экономического роста на 0,9% в первом полугодии 2022 года.

Экономист и публицист Михаил Хазин считает, что Соединённые Штаты опоздали со своими угрозами насчёт "суперсанкций" против России, поскольку она предприняла превентивные меры. Цена поддержки мировой долларовой системы с каждым годом только растёт и грозит небывалым кризисом для экономики США. Используя весь мир в качестве своего рынка, Штаты порой вырезают из них кусочки, побуждая остальных минимизировать контакты с ними. Введение заявленных Вашингтоном санкций будет означать на практике ускоренное движение к обвалу всей долларовой системы.

По словам Михаила Хазина, президент Владимир Путин не зря перед беседой с Байденом отправился в Нью-Дели. Ранее при атаке на Россию США рисковали только рынком Китая, а теперь в уравнение добавилась Индия. Создаётся мощнейший рынок с повышенной платёжеспособностью в три с лишним миллиарда человек, который США рискуют потерять, если осмелятся ввести "сокрушительные санкции" против Москвы. С потерей Китая Вашингтон мог бы смириться, но вот против индийского фактора американцам уже не устоять.

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