Пакет предложений для НАТО не меню в ресторане — либо всё, либо ничего

Задолго до начала многоэтапных переговоров в связи с инициативами России по гарантиям безопасности уже активно шли заочные дискуссии. В центре внимания противоборствующих сторон оказались проблемы, копившиеся десятилетиями со времён объединения Германии и распада СССР. Всё это время США, страны Западной Европы и НАТО надменно игнорировали озабоченности Москвы. И вот их призвали к ответу.

Если послушать госсекретаря США Энтони Блинкена, генсека НАТО Йенса Столтенберга и иже с ними, то политика властей России представляет собой чуть ли не главную угрозу международной стабильности и безопасности, или, как принято говорить на их "птичьем" языке, мировому порядку, основанному на правилах.

Одним из камней преткновения стала ситуация вокруг Украины. После всех тех геополитических авантюр с цветными революциями и Евромайданом, которые Запад провернул в бывшей советской республике, её активно трансформируют в антироссийский военный плацдарм. При этом вину за нарастающую напряжённость как обычно спихивают на Россию: ведь она "аннексировала" Крым и поддерживает "сепаратистов" в ЛНР и ДНР.

Несмотря на чётко обозначенную "красную черту" в вопросе дальнейшего расширения НАТО на восток, Столтенберг чуть ли не в каждом своём публичном выступлении как попугай повторяет, что двери альянса для Украины и других желающих, вроде Грузии, открыты. Таковы, мол, "священные" принципы Североатлантического альянса. Тот факт, что у Киева есть территориальные притязания к России по поводу Крыма и налицо применение вооружённых сил против собственного населения в Донбассе, — как бы не в счёт.

Выходит, что на деле Столтенберг не только переступает через универсальный принцип равной и неделимой безопасности для всех, но и плюёт на устав возглавляемого им альянса.

Требования Москвы

по теме НАТО,

отводу вооружений от российских границ

и возврату к позициям 1997 года

вывели из равновесия администрацию Белого дома и её яркого представителя Энтони Блинкена. Он дал понять, что вопрос расширения НАТО на восток обсуждению не подлежит, и пообещал решительный ответ на "дальнейшую агрессию" со стороны России. Премудрый госсекретарь отметил, что Москва выдвигает Вашингтону ряд "абсолютно непроходных" требований по безопасности, чтобы потом обвинить Запад в возможном срыве диалога.

Энтони Блинкен увидел в инициативах Москвы угрозу сложившейся системе международных отношений: как бы они не подорвали и без того пошатнувшуюся глобальную гегемонию Соединённых Штатов.

По его словам, Запад пытается "установить, сохранить и при необходимости скорректировать" фундаментальные правила, лежащие в основе мирового порядка.

А вот Россия якобы

стремится бросить им вызов,

расшатать трансатлантический альянс,

подорвать единство демократических стран

и нанести им поражение.

В общем, у них всё как в известной пословице: в чужом глазу соринку видит, а в своём — бревна не замечает.

НАТО в роли провокатора

К счастью, среди представителей американской элиты можно встретить и другие точки зрения, что даёт надежду на появление в будущем трезвомыслящих политиков, способных мыслить вне стереотипов холодной войны. Тед Гален Карпентер, известный публицист, эксперт Института Катона (Вашингтон) и Института ответственного государственного управления имени Квинси уверен, что в начале новой холодной войны во многом повинен Запад, а не Россия.

По мнению американского эксперта, хулители России неизменно игнорируют многочисленные западные провокации, на которые Москва была вынуждена ответить — да и то, после большого временного интервала.

Старт ухудшению отношений был дан ещё при президентстве Билла Клинтона, с принятием в НАТО в 1998 году

Польши,

Чехии

и Венгрии.

Дальше — больше: произошло военное вмешательство НАТО на Балканах, с бомбёжками сербских городов, насильственным отчуждением Косова и т. д.

Сами американцы констатировали, что в 1991 году 80% россиян воспринимали США положительно, но в 1999 году ситуация была обратной.

Затем были следующие волны расширения НАТО, захлестнувшие оставшуюся часть стран бывшего Варшавского договора и даже республики Прибалтики. Пользуясь слабостью России, сосредоточенной на своих внутренних проблемах, США всё активнее подключались к развёртыванию на территории неофитов вооружённых сил на ротационной основе.

И ведь нельзя сказать, что власти США не получали предостережений против бездумной политики на восточном направлении. Ярким примером человека с провидческим даром можно считать американского дипломата Джорджа Кеннана, который известен как один из архитекторов холодной войны и идейный отец политики сдерживания.

Несмотря на такие сомнительные титулы, Кеннан в феврале 1997 года предупреждал, что расширение НАТО станет фатальной ошибкой.

Оно усилит антизападные, милитаристские тенденции в российском общественном пространстве и возродит атмосферу холодной войны в отношениях между Востоком и Западом. Так оно и случилось.

Своеобразной чёрной меткой для особо непонятливых западных "партнёров" была речь президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года. Процесс натовского расширения был им обозначен как серьёзно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. К тому же, когда оно сопровождается выдвижением военной инфраструктуры к нашим границам.

Российский лидер ещё тогда призывал вместе работать над строительством справедливого и демократического мироустройства, "обеспечивая в нём безопасность и процветание не для избранных, а для всех".

Однако Вашингтон и Брюссель не прислушались к голосу разума, продолжив свои провокации

в Грузии,

Ливии,

Сирии,

на Украине

и в других странах.

Веское слово Китая

США и НАТО пошли на переговоры с Россией, так как у них не было другого выхода. Как бы они ни раскручивали санкционную спираль, им так и не удалось "разорвать в клочья" российскую экономику, доказавшую свою устойчивость. Продвижение украинского проекта "АнтиРоссия" оказалось делом очень обременительным.

Пандемия коронавируса в сочетании с грянувшим энергетическим кризисом сильно подкосила потенциал Запада в проведении серьёзного антироссийского наступления.

Также нельзя сбрасывать со счёта возросшие военно-технические возможности России, которыми в случае необходимости она не преминет воспользоваться.

На мировой арене присутствует ещё один мощный игрок — Китай, позицию которого следует также принимать во внимание. Пекин, кстати, выступил с открытой поддержкой российских требований гарантий безопасности.

Как отмечает хорватский аналитик Зоран Метер, Китай хорошо понимает, что экспансия НАТО может распространиться и на среднеазиатские государства. Для него неприемлемо, чтобы альянс вышел к западным китайским границам.

Таким образом, вопрос расширения НАТО превращается в мировую проблему, в решении которой Китай тоже вставит своё веское слово.

Не всем даже в США понятен смысл продолжения конфронтационной линии в отношениях с Россией, поскольку в ней больше глупого упорства, чем осознанной политики.

Бывший дипломат, специалист по советским и российским делам Рэймонд Смит советует администрации Белого дома сосредоточиться на трёх принципиальных стратегических интересах.

Вашингтону было бы выгоднее

создать более стабильную международную систему, избегать оппозиции в виде китайско-российского союза и снизить риск ядерной войны.

По мнению Рэймонда Смита, подначивание Украины к вступлению в НАТО — худший выбор исходя из стратегических интересов США. История доказывает, что стабильной международной системе нужна легитимность, а она возможна лишь в отсутствие недовольных держав. Следует уравновесить тягу Киева к более тесным связям с Европой с потребностью наладить приемлемые отношения с Россией. Более плодотворные отношения Москвы с Западом снизят для неё соблазн военного союза с Китаем и уменьшат угрозу вооружённого конфликта, который грозит перерасти в ядерный.

С трудом верится, что такие "высокие материи" способны проникнуть в головы Блинкена, Столтенберга, Остина и других "ястребов", заполонивших Вашингтон и Брюссель.

Осведомлённые эксперты считают, что США не собираются идти на уступки России и согласились на переговоры лишь для того, чтобы выиграть время.

Позиция Москвы по этому вопросу предельно ясна: пакет предложений по гарантиям безопасности — это не меню, из которого можно выбирать отдельные пункты. Если Запад предпримет попытки "заболтать" остро стоящие вопросы безопасности России, то ей придётся принять более эффективные способы для обеспечения своей национальной безопасности.

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