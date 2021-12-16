Экс-замглавы СБУ о "болевых точках” России: "Рязань — вообще не российский город"

В Киеве продолжают строить планы насчёт того, каким образом создать России проблемы и дестабилизировать ситуацию в стране. Очередной прожект представил бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

По его мнению, нужно организовать конференции с привлечением представителей малых народов России. А финансирование таких конференций должна взять на себя Украина - что уже выглядит как фантастика.

Процитируем несколько путаные мысли бывшего сотрудника украинских спецслужб, а теперь "аналитика" и "эксперта" (несколько путаные мысли, сразу оговоримся): "Я принимал участие на конференции в Нежине, и мы принимали участие в подготовке участия представителя народа эрзя на конференции ООН, и это на самом деле та болевая точка, которая Россию выводит из равновесия. Потому что ее нужно бить тем же самым оружием, что и нас. Она выступает за русификацию, а мы выступаем за уничтожение малых народов (так в оригинале — Ред.). Даже не малых народов, как можно сказать "малых народов", если там миллионы другого этноса, которые не имеют ни школ, ни газет. Вообще просто лишены любых своих национальных идентификаций".

Как сообщает издание "Политнавигатор", далее Виктор Ягун сообщил, что "чтоб вы понимали, столица эрзя — это Рязань".

"Это вообще не российский город, грубо говоря. И так, если взять, копнуть. А если мы это будем поднимать, если на самом деле из государства будем выделять деньги на поддержку этих людей, которые тут сами себя организовали не на общественных началах, а государство будет это поддерживать. И пусть они говорят, что мы вмешиваемся в их внутренние дела. А вы не вмешиваетесь в наши внутренние дела? Потому что мы постоянно акцентируем совсем другие проблемы, что там нет украинских школ — так там вообще никаких школ нет, грубо говоря, кроме русских. И это также та болевая точка, которая может ударить по врагу на упреждение", — заявил Ягун.

Эрзя — субэтнос мордвы (ещё один мокша). В Киеве вообще неравнодушны к эрзя и мокша. Как правило, когда речь идёт о России, украинские "эксперты" часто заявляют, что русские якобы произошли от финно-угорских народов. Что, по их мнению, должно подчеркивать, будто Россия не имеет отношения к истории Руси.

Неоднократно звучали предложения переименовать Украину в Русь. Например, на этот счёт высказался советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович: "Русь — это мы… русы, русины… Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов".

Правда, на официальном уровне идеи Арестовича не поддерживают. Идею советника тогда же прокомментировал тогда ещё спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Который заявил, что название государства "Украина" устраивает 99 процентов граждан.

"Я уверен, что играться с названием Украины, названием государства, и тем более пытаться на нем, извините за сленг, как-то хайпануть — это точно негосударственная позиция", — сказал тогда Разумков.

Но впрочем, никогда не говори "никогда"…