И скидка на газ не нужна? Зачем Молдавия провоцирует Россию

Молдавия, получив скидку на газ, провоцирует Россию на её отмену через пять лет. Кишинёв отказывается от федерализации страны, хотя де-факто она давно состоялась.

Граждане Российской Федерации были депортированы из Молдавии, так как пытались (или были в этом заподозрены) добраться до Приднестровья, чтобы наблюдать за президентскими выборами, состоявшимися 12 декабря.

Пощёчина Приднестровью и России

Как сообщает ТАСС, восемь россиян, включая членов Общественной палаты России, Института СНГ, правозащитников и гражданских активистов были депортированы из аэропорта Кишинёва в течение последних двух дней. Среди них представитель Общественной палаты Владимир Журавлев. Не смогла добраться до Приднестровья и российский политолог Наталья Нарочницкая.

По её словам, "присутствие доктора наук, не госчиновника, а человека, который возглавляет НКО, аналитический фонд, никак не влияет на статус выборов".

"Это было сделано, чтобы [сделать] укол, пощёчину России и Приднестровью", — сказала политолог РБК.

Член Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации Александр Брод, который тоже был депортирован заявил, что этими недружественными действиями Молдова достигла обратного эффекта.

"Во-первых, о выборах в Приднестровье стали больше говорить, больше писать. Кроме того, во Всемирный день прав человека задерживать правозащитников, ограничивать им въезд на территорию государства, которое считает себя правовым и цивилизованным — это абсурд", — заявил Брод.

Заместитель председателя комитета по безопасности и сотрудничеству Общественной палаты РФ Александр Холодов сообщил, что ехал в Молдавию на научный конгресс, но его заподозрили в обмане.

"Нет, вы нас обманываете, вы наблюдатель на президентских выборах в Приднестровье, вы награждены двумя орденами Приднестровья, вы хотите подорвать суверенитет Молдовы", — сказали ему в аэропорту и развернули обратно.

"Похоже, в Молдове началась травля в отношении российских граждан. С нами задержали еще одного человека из Санкт-Петербурга. Я не знаю, кто он, но я так понимаю, он религиозный деятель. Его тоже депортировали.", — рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Егоров.

Молдавия не хочет реинтеграции ПМР

Шеф-редактор RuBaltic. Ru Александр Носович считает, что молдавские власти провоцируют Россию на резкие действия, даже на признание Приднестровья, чтобы "завинтить гайки в стране" и "призвать в республику контингент НАТО".

По мнению аналитика, президент Майа Санду не желает федерализации страны, при которой Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), "в которой российский триколор используется наравне с государственным флагом", станет субъектом федеративной Республики Молдова.

"Этот сценарий — смерть прозападного проекта в Молдавии. Не только в партии PAS, но и в Берлине, Вашингтоне и Бухаресте костьми лягут, чтобы не допустить реинтеграции Приднестровья без последующей зачистки "сепаратистского элемента" и лишения его жителей избирательных прав", — написал Носович в своём Телеграм-канале "Книга Носовича".

У Молдавии будут проблемы с "хотелками"

Эксперт считает, что со скидками на газ у Молдавии начнутся проблемы.

"Боюсь, теперь с кишиневскими хотелками, адресованными России (беспошлинный вход на российский рынок, газ по цене не выше даром и прочее) начнутся проблемы", — резюмировал эксперт.

Член Общественной палаты России Павел Пожигайло, которого также не пропустили в Приднестровье высказал мнение, что власти России должны отреагировать на этот недружественный выпад Кишинева.

"Россия дала Молдове скидку на газ. А зачем? Чтобы российские наблюдатели испытывали сейчас это унижение в кишиневском аэропорту", — подчеркнул он.

Позиция Молдавии

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) ранее потребовало от зарубежных стран воздержаться от направления наблюдателей в ПМР.

"Национальные власти классифицируют так называемые президентские выборы как незаконные и недействительные, что противоречит действующему национальному законодательству и соответствующим принципам международного права. МИДЕИ по дипломатическим каналам вышло с призывом ко всем внешним партнерам воздержаться от делегирования наблюдателей и участия в этом нелегитимном процессе ", — говорится в коммюнике министерства.

С точки зрения Кишинёва, любое участие в таких действиях является "вызовом суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова и подрывает процесс урегулирования приднестровского конфликта".

Приднестровцы 12 декабря выбирают своего лидера в седьмой раз. Конкурентов двое: действующий лидер Вадим Красносельский и депутат Григориопольского райсовета Сергей Пынзарь.

Новая формула в контракте между "Газпромом" и "Молдовагазом" составлена таким образом, что в ноябре Молдавия покупала газ у России по цене $450 за тысячу кубометров. Позднее цена будет колебаться, в зависимости от ситуации на бирже. Сегодня цена на рынке составляет $1200 за тыс. куб. У Молдавии были трудности с авансовыми платежами, "Газпром" согласился подождать. Контракт рассчитан на 5 лет.

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