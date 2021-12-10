Захарова пристыдила Молдавию за депортацию политолога: "Вы выбрали демократию"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как политолог Наталья Нарочницкая не могла попасть в Молдавию. Специалиста не пустили пограничники без объяснения причин.

По данным Захаровой, Нарочницкая ночью два часа стояла перед военными Молдавии. Никто не стал объяснять российскому политологу, почему ей нельзя было попасть на территорию страны. После этого эксперта де-факто депортировали, с негодованием отметила дипломат. Она также подчеркнула, что Нарочницкая — доктор наук, специалист с мировым именем.

"Напомню коллегам в Кишинёве: вы выбрали демократию, а не каменный век. А это обязывает", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее журналисты ТАСС связались с представителями пограничной службы Молдавии. Раиса Новицки заявила, что у властей нет информации о данном инциденте. Анонимные источники из правительства страны сообщили возможную причину депортации политолога. В воскресенье, 12 декабря, пройдут выборы в непризнанном Приднестровье. Кишинёв заявлял, что освещение зарубежными странами этого процесса власти воспримут как угрозу суверенитету государства.

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