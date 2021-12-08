США требуют вывести "российские войска" из Молдавии

Американские представители Нижней палаты США Дэвид Прайс и Август Пфлюгер обратились к конгрессу с проектом резолюции, в которой призвали Россию "вывести военных с территории Молдавии".

По мнению Прайса и Пфлюгера, российская сторона до сих пор сохраняет военные позиции в Приднестровье, что является "оккупацией молдавской территории и нарушением территориального суверенитета страны".

Конгрессмены уточнили, что политика Штатов направлена на "нерушимость границ" Молдавии, а Москва якобы их нарушает, цитирует текст обращения RT. Кроме этого, Прайс и Пфлюгер заявили, что Россия должна вывести свои войска "с международно признанной территории".

Ранее бывший советник президента США по нацбезопасности заявил, что Приднестровье "необходимо уничтожить". По мнению Джона Болтона, эта территория полностью "зависит от России" и является "искусственной сущностью".

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