Ответ России: в США предложили уничтожить Приднестровье

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предложил разморозить конфликты на постсоветском пространстве в качестве ответа на "макростратегическую политику" президента России Владимира Путина.

В статье, опубликованной на днях в издании 19Fortyfive, Болтон пишет, что "одним из приоритетов политики должно быть уничтожение Приднестровья, искусственной сущности, полностью зависимой от России".

"Другим отвлекающим фактором может быть повышение внимания международного сообщества к Абхазии и Южной Осетии, "оккупированным провинциям" Грузии", — считает Болтон.

Тем самым, полагает он, это может отвлечь внимание России от украинского направления. По мнению Джона Болтона, только глобальной стратегией с использованием рычагов НАТО можно противостоять президенту России, "который ведет долгосрочную политику на всем постсоветском пространстве, рассматривая ее в качестве единого целого".

Молдавский дипломат Виктор Боршевич в комментарии на сайте Noi отметил, что "это очень провокационное, жесткое и очень безответственное высказывание республиканца Болтона мотивировано внутренней политической борьбой США".

"Я придерживаюсь мнения, что обострение конфликта с Приднестровьем может помочь нашим политиканам отвлечь внимание от многих насущных проблем, с которыми мы уже столкнулись, как это происходит сейчас у наших соседей на Украине. Такими вещами нельзя играть! Пора поменьше прислушиваться к высказываниям таких политических болтунов, как Джон Болтон, а больше думать собственной головой о собственных интересах и собственной безопасности", — считает Боршевич.

А бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что Джон Болтон не "ястреб", а "дебил" и "потенциальный клиент Нюрнберга".

Джон Болтон проработал на посту советника президента США по национальной безопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года. Известен как сторонник крайне жёсткого подхода к тем государствам, которые считает "противниками" Соединённых Штатов.

Дональд Трамп, ещё будучи президентом США, отмечал, что хотел дать Болтону шанс, однако тот его не использовал: "Я дал шанс Джону Болтону, который не мог получить одобрение сената, потому что его считали чокнутым и не любили. Мне всегда нравится слышать разные точки зрения. Он оказался крайне некомпетентным и лгуном".