Российский политолог Нарочницкая прокомментировала депортацию из Молдавии

Политолог Наталья Нарочницкая сообщила детали своей депортации из Молдавии. Специалист заявила, что планировала наблюдать за выборами и принять участие в двух круглых столах.

Как подчеркнула Нарочницкая, она является частным лицом, а не чиновником, поэтому имеет право будучи членом общественной палаты посмотреть на выборы президента в непризнанном Приднестровье. Однако пограничники всё равно не позволили политологу пройти на территорию Молдавии.

Эксперт рассказала, что на паспортном контроле её встретил мужчина из спецслужб. Он спросил у Нарочницкой, с какой целью она хочет посетить страну. Политолог ответила, что привезла литературу. Мужчина в свою очередь похихикал. Всё это время он разговаривал с кем-то по телефону, отметила специалист. Она добавила, что это продолжалось почти полтора часа.

"Я доктор наук, понимаете, я возглавляю НКО аналитический. Паспорт мне не отдали, принесли откуда-то новый посадочный талон и на машине под конвоем, как террористку, по полю везли и посадили в самолёт, который уже готовился к взлёту", — сказала Нарочницкая в беседе с РЕН ТВ.

Паспорт политологу вернули только в Москве. В документе отметили, что Нарочницкая якобы не объяснила цель своего визита, сообщила эксперт.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова возмутилась депортацией российского политолога. Дипломат призвала Кишинёв соответствовать стандартам демократии.

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